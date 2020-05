Intussen al vijf nieuwe gevallen van Covid-19 in Wuhan: vrees voor nieuwe broeihaarden KVDS

11 mei 2020

08u20

Bron: Belga, Reuters 0 In de Chinese stad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus eind vorig jaar voor het eerst uitbrak, zijn vijf nieuwe besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Dat hebben de autoriteiten maandag te kennen gegeven. Een dag eerder had Peking al de eerste besmetting sinds een maand gemeld in Wuhan.

Wuhan wordt beschouwd als een gebied met een "laag" risico sinds de quarantaine op 8 april werd opgeheven en de activiteiten daar geleidelijk worden hervat. De middelbare scholieren konden woensdag - allemaal met een mondmasker en met inachtneming van strikte hygiënische maatregelen - naar school terugkeren na vier maanden gedwongen vakantie door het virus.

Gebouw

De vijf nieuwe gevallen werden vastgesteld in hetzelfde gebouw. Een van hen was de vrouw van de 89-jarige man die gisteren bestempeld werd als eerste nieuwe besmetting in Wuhan in meer dan een maand tijd. De vijf nieuwe gevallen werden eerder allemaal bestempeld als asymptomatische patiënten: mensen die positief testten voor het virus en het konden doorgeven, maar geen symptomen hadden.





Er is geen duidelijkheid over hoeveel asymptomatische patiënten er in China zouden kunnen zijn. Ze worden alleen ontdekt als ze positief testen tijdens het contact tracen. China telt overigens asymptomatische patiënten niet mee in de cijfers van bevestigde gevallen.

In heel China is er maandag sprake van zeventien nieuwe besmettingen, waarvan tien infecties van lokale aard zijn. Het is de tweede dag op rij dat de stijging van het aantal nieuwe gevallen op één dag tijd wordt uitgedrukt met een tweecijferig getal.

Lockdown

Van de nieuwe lokale gevallen werden er vijf vastgesteld in het noordoosten van het land, niet ver van Rusland en van Noord-Korea, wat doet vrezen voor het ontstaan van nieuwe broeihaarden. De stad Shulan, die zo'n 670.000 inwoners telt, werd intussen in lockdown geplaatst nadat er tijdens het weekend minstens elf gevallen waren ontdekt.

China leek, althans volgens de officiële cijfers, de epidemie de laatste tijd grotendeels onder controle te hebben. Zo worden er al bijna een maand lang geen nieuwe sterfgevallen gesignaleerd en herneemt het dagelijkse leven geleidelijk aan.

In totaal maakte het virus al meer dan 4.600 doden in China en raakten 83.000 mensen besmet.

