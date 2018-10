Interpolbaas Meng na aankomst in China opgepakt voor verhoor Redactie

19u35 0 Interpol-directeur Meng Hongwei is vorig week na aankomst in China aangehouden en meegenomen voor verhoor. De Chinese waakhond tegen corruptie liet zondagavond weten dat de autoriteiten een gerechtelijk onderzoek naar hem hebben ingesteld omdat ze hem verdenken van wetsovertreding.

Meng, die onderminister van Publieke Veiligheid is geweest in China, werd als vermist opgegeven nadat hij vorige week vanuit Frankrijk, waar de internationale politieorganisatie haar hoofdkwartier heeft, naar zijn vaderland was gevlogen.

De Franse politie bemoeit zich ook met de "zorgwekkende verdwijning" van Meng. Diens vrouw krijgt in Lyon politiebescherming na te zijn bedreigd. Interpol riep de Chinese overheid eerder op om uitleg te verschaffen over het lot van Meng Hongwei.