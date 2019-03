Interpol vaardigt rood alarm uit voor 20 verdachten van brutale moord op Saoedische journalist kv

14 maart 2019

21u09

Bron: Belga 0 De internationale politieorganisatie Interpol heeft een zogenaamd rood alarm uitgevaardigd tegen twintig mensen die door het Turkse gerecht gezocht worden voor de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft het Turkse ministerie van Justitie vandaag meegedeeld. Een officiële bevestiging door Interpol kon nog niet worden gegeven.

Journalist Jamal Khashoggi werd op 2 oktober 2018 vermoord in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Turkije zegt dat het op 15 november al bij Interpol om een rood alarm had gevraagd tegen achttien verdachten. Op 21 december gebeurde dat nog eens voor twee anderen. Interpol is op 1 maart ingegaan op die vraag, zo meldt het ministerie nog op Twitter.

Met een rood alarm vraagt Interpol om de opsporing en uitlevering van mensen die door het gerecht gezocht worden. Er is niet meegedeeld wie er precies geviseerd wordt.

Turkije heeft eerder al verklaard dat de opdracht voor de moord op Khashoggi, die zich geregeld kritisch uitliet over de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, "uit de hoogste regionen van de Saoedische regering kwam".

Begin januari is in Saoedi-Arabië een proces tegen elf verdachten begonnen. De procureur-generaal heeft tegen vijf van hen de doodstraf geëist.