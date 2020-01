Interpol stuurt Libanon aanhoudingsbevel na spectaculaire ontsnapping automagnaat Ghosn, Turkije pakt piloten op TT

02 januari 2020

08u13

Bron: Belga, Reuters 6 Interpol heeft Libanon een internationaal aanhoudingsbevel tegen de gevluchte voormalige Nissan-topman Carlos Ghosn gestuurd. Dat zeggen bronnen bij het Libanese gerecht. De Japanse autoriteiten voeren ondertussen volop onderzoek naar Ghosns ontsnapping. Zijn huis in Tokio is doorzocht. Ghosn ontkent de beschuldigingen en zegt ontsnapt te zijn omdat hij zich in Japan niet fatsoenlijk kan verdedigen. Intussen zijn in Turkije zeven mensen opgepakt, waaronder vier piloten, in het onderzoek naar de ontsnapping. Ghosn zou via Istanboel naar Libanon zijn gevlogen.

Met Libanon zelf heeft Japan geen uitleveringsverdrag, maar het aanhoudingsbevel komt er dus via Interpol en de zogenaamde “code rood”, waarin om de aanhouding van een gezochte persoon wordt gevraagd met het oog op de latere uitlevering.

Ghosn werd in Brazilië geboren uit Libanese ouders, maar heeft de dubbele Frans-Libanese nationaliteit. Daardoor had hij een aantal paspoorten. Zijn advocaten in Japan benadrukken dat hij die heeft ingeleverd als onderdeel van zijn huisarrest, maar naar verluidt is Ghosn de grens overgekomen met een tweede Frans paspoort dat hij had achtergehouden. Dat extra paspoort moest hij volgens nieuwszender NHK overigens in bezit houden, maar wel in een gesloten koffer, waarvan de sleutel moest worden bewaard door de advocaten.

Turkse piloten opgepakt

Volgens een anonieme overheidsfunctionaris zoekt de Japanse overheid nog naar antwoorden op verschillende vragen, zoals hoe Ghosn precies is ontsnapt en waar hij zich momenteel precies bevindt. Volgens bronnen binnen de Libanese overheid, zo schreven lokale media, reisde Ghosn met het paspoort per privévliegtuig via Turkije naar Libanon.

In Turkije zijn vandaag overigens verschillende mensen opgepakt in het onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken opende naar Ghosns passage via Istanboel. Onder de zeven gearresteerde personen zijn vier piloten.

Drie maanden aan ontsnappingsplan gewerkt

Persbureau Reuters meldde dat Ghosn door een beveiligingsbedrijf Japan uit was gesmokkeld, nadat er drie maanden aan het ontsnappingsplan was gewerkt. Geruchten dat hij in een instrumentenkoffer zou hebben gezeten tijdens de ontsnapping, werden door zijn vrouw tegengesproken.

Libanon heeft al laten weten dat Ghosn gewoon op legale wijze het land binnen is gekomen. Een topfunctionaris die niet bij naam genoemd wilde worden, gaf aan dat Ghosn "heeft gespot" met het Japanse rechtssysteem. Inmiddels wordt het huis van Ghosn in Tokio doorzocht. Foto’s van de inval werden getoond in de media, maar het gerecht heeft nog niet gezegd of de zoektocht iets heeft opgeleverd. De in totaal 14 miljoen dollar, ruim 12 miljoen euro, die Ghosn in twee gevallen als borgsom betaalde is hij na zijn ontsnapping kwijt.

Intussen verzekerde de Franse viceminister van Economische Zaken Agnes Pannier-Runacher dat Ghosn niet zal worden uitgeleverd, zou hij naar Frankrijk komen. “Als meneer Ghosn naar Frankrijk zou komen, zullen we hem niet uitleveren, want Frankrijk levert nooit zijn burgers uit”, aldus Pannier-Runacher aan zender BFMTV. “Dat verhindert ons wel niet te denken dat meneer Ghosn zich niet heeft te onttrekken aan de Japanse justitie”, zei ze nog.

Libanon gaat Ghosn eventueel zelf berechten

Ook Libanon gaat Carlos Ghosn eventueel zelf berechten, zo blijkt uit verklaringen van de ontslagnemende Libanese minister van Justitie. Als Japan zijn uitlevering vraagt, dan zal Libanon daar niet op ingaan, klonk het in een telefonisch onderhoud met het financiële persagentschap Bloomberg. Libanon gaat dan wel de aanklacht tegen de voormalige autobons laten onderzoeken door een Libanees rechter, bevestigt Sarhan. Er bestaat geen uitleveringsverdrag tussen Japan en Libanon.