Interne machtsstrijd overschaduwt congres Labour, partij zakt verder weg in peilingen LH

21 september 2019

17u43

Bron: Belga 1 De start van het partijcongres van de Britse oppositiepartij Labour wordt overschaduwd door een interne machtsstrijd. Er was een motie ingediend waardoor vicevoorzitter Tom Watson aan de kant zou worden geschoven, door simpelweg zijn functie af te schaffen. Maar die motie werd nadien ingetrokken. Er komt later "een evaluatie" van de functie van vicevoorzitter.

Op het partijcongres, dat dit jaar plaatsvindt in het kuststadje Brighton, tekenen zo'n 13.000 leden van Labour present. Het congres neemt vijf dagen in beslag.



Het is al langer bekend dat er verdeeldheid heerst binnen Labour over de brexit. Watson is het niet eens met de strategie van partijleider Jeremy Corbyn. De vicevoorzitter wil dat zijn partij zich uitdrukkelijk uitspreekt voor lidmaatschap van de Europese Unie. Corbyn daarentegen wil, als hij premier zou worden, een nieuw referendum organiseren maar wil zelf een neutrale positie innemen.

De interne machtsstrijd dreigt de hele verkiezingscampagne te overschaduwen. Uit peilingen blijkt intussen dat de populariteit van Labour, en Corbyn in het bijzonder, klappen krijgt. De partij zou wegzakken tot de derde plaats in het Britse politieke landschap, na de Liberal Democrats, die zich resoluut tegen de brexit kanten.