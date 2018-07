Internationale vloot nadert Gaza lva

Een internationale vloot is zaterdag de door Isaël geblokkeerde Gazastrook genaderd. Later vandaag zou ze er kunnen aanleggen, zegt een van de organisatoren van de operatie.

De eerste van de drie boten van de "vloot van de vrijheid" die in het Siciliaanse Palermo vertrok op 21 juli, de Awda ('terugkeer' in het Arabisch), zou zondag de kust kunnen bereiken, zei Pierre Stambul, covoorzitter van de Joodse Unie voor Vrede, in een e-mail.

Stambul, die zelf niet op weg is met de vloot, zei dat ongeveer veertig activisten uit vijftien landen deelnemen aan de operatie. Zoals al het geval was bij eerdere pogingen om de Israëlische blokkade te doorbreken, zal de Israëlische marine de schepen wellicht tegenhouden en begeleiden naar een Israëlische haven.

Volgens een video die zaterdag online werd geplaatst door journalist Richard Sudan, van de Britse tak van nieuwsnetwerk Press TV, gefinancierd door Iran, haakte een van de schepen van de operatie inmiddels af. Het ondervond een niet nader genoemd "probleem". Er blijven dus nog twee schepen over.