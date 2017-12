Situatie is veilig: internationale trein van Nederland naar Berlijn ontruimd na dreigbrief HA AJA

13u30

Bron: ANP, AD.nl 3 Twitter De internationale trein is ontruimd en de politie doorzoekt de wagons. De situatie in het station Oldenzaal, waar een internationale trein donderdagmiddag werd ontruimd vanwege een mogelijk gevaarlijke situatie, is inmiddels weer veilig. Dat heeft de politie laten weten. De 85 passagiers moesten de trein uit en werden opgevangen in de omgeving.

Volgens Prorail zou er bij de politie een dreigbrief zijn binnengekomen. "Er is volgens de politie sprake van een verdachte situatie. Dat was aanleiding ons te verzoeken de trein nabij het station Oldenzaal stil te zetten. Op last van de politie is de trein ontruimd", bevestigde een woordvoerder van Prorail toen. De politie wil dat nieuws nog niet bevestigen. Agenten met speurhonden controleerden de trein. Het is niet bekend of die iets hebben gevonden.

De politie onderzoekt een verdachte situatie in een trein. De trein staat stil nabij het station in #Oldenzaal. Uit voorzorg zijn alle reizigers uit de trein geëvacueerd. We onderzoeken wat er precies aan de hand is. Meer informatie volgt. Politie Oldenzaal(@ POL_Oldenzaal) link

De internationale trein was vanuit Hengelo, in het oosten van Nederland, op weg naar Duitsland, en had als eindbestemming Berlijn.

Tussen Hengelo en Oldenzaal reden er even geen treinen. Ook de intercity tussen Amsterdam Centraal en Hannover Hbf-Berlin Ostbahnhof ondervond hinder van de situatie in Oldenzaal. Het Nederlands spoor liet een uur later weten dat de beperkingen voorbij zijn en de vertragingen zullen afnemen.

Hengelo-Oldenzaal: verstoring voorbij, treinen gaan weer rijden. https://t.co/axyyfHaEPO #HglOdz NS online(@ NS_online) link

#BREAKING

Een foto van de situatie nabij de trein. Iedereen ontruimd en de EOD doorzoekt de trein.#Amsterdam #Berlijn #Berlin #Oldenzaal #ProRail #terreur #terrorisme #trein pic.twitter.com/2RnzYLG0v4 Terrorisme Nieuws(@ TerreurNieuwsNL) link