Internationale reizen naar Tsjechië weer toegelaten vanaf 11 mei HLA

04 mei 2020

20u40

Bron: Belga 2 Vanaf 11 mei worden in Tsjechië de beperkingen voor internationaal reizigerstransport via de weg en per trein opgeschort. Dat heeft de plaatselijke regering maandag aangekondigd. Ook andere lockdownmaatregelen, bedoeld om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, worden er volgende maandag versoepeld.

Op 14 maart sloot het Oost-Europese land de grenzen voor internationale reizigers, en twee dagen later werden de grenzen helemaal afgesloten. Pas eind april werden de grenzen heropend voor bepaalde reizigers. Ze moesten wel een negatieve test kunnen voorleggen en twee weken in quarantaine gaan.

"We versoepelen de beperkingen voor het transport: het wordt voortaan mogelijk om een bus of de trein te nemen om de grens over te steken", tweette minister van Transport Karel Havlicek vandaag. Musea, bioscopen, winkelcentra en kapsalons mogen ook de deuren weer openen vanaf volgende week maandag. Het aantal deelnemers aan evenementen wordt uitgebreid naar 100 personen. Ook sportwedstrijden zijn, met dezelfde limiet, weer toegelaten. En ook een deel van de leerlingen kan weer naar school.

Volgens het Tsjechische ministerie van Volksgezondheid zijn er in Tsjechië 7.750 gevallen geregistreerd en waren er tot nog toe 251 coronadoden.

Lees ook: Wordt vliegen duurder en hoe kunnen we deze zomer op reis? Alle vragen beantwoord(+)