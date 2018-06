Internationale politiechefs wisselen kennis uit over aanpak terrorisme IB

13 juni 2018

06u49

Bron: Belga 0 In Parijs zijn gisteren de politiechefs van acht metropolen, waaronder ook Brussel, samengekomen om te praten over terrorisme. Twee uur lang wisselde de prefect van de Parijse politie, achter gesloten deuren, samen met de hoofden van de politiediensten van Brussel, Londen, Milaan, New York, Stockholm, Sydney en Toronto, ervaringen uit.

"De dreiging van het terrorisme is mondiaal en kent geen grenzen. We worden geconfronteerd met dezelfde problematieken", zegt de politieprefect van Parijs, Michel Delpuech. Hij wijst daarom op het belang van het delen van inlichtingen.

De mening van Delpuech wordt gedeeld door zijn collega's. "We moeten het hoofd bieden aan gezamenlijke dreigingen en we kunnen elkaar altijd verrijken", zegt het hoofd van de Londense politie, Cressida Dick. Haar New Yorkse collega, James O'Neill, wijst op het belang van het "creëren van een relatie". "We kunnen een naam bij het gezicht zetten."