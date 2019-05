Internationale pers ziet “grote winst voor populistische, eurosceptische en anti-immigrantenpartijen” in Europa jv

27 mei 2019

08u09 0 De kranten zetten internationaal op hun voorpagina’s de forse ruk naar rechts van heel wat Europese kiezers. De Franse krant Le Monde vat het eenvoudig samen: “Extreemrechts wordt de grootste in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk”. Aan de andere zijde van het politieke spectrum scoorden ook de Groenen in Europa goed. Buiten Europa blijkt er een minder interesse voor de verkiezingsuitslag. De New York Times opent haar website er wel mee en titelt op “de groeiende verdeeldheid over de toekomst van de Unie”. CNN ziet een “grote winst voor populistische, eurosceptische en anti-immigrantenpartijen”.

In Frankrijk heeft Le Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen de Europese verkiezingen nipt gewonnen van La République en Marche, de partij van de Franse president Emmanuel Macron. Le Monde en Le Parisien koppen op dat duel. Maar ook Groen vermeerdert het aantal zetels in Europa. De krant Libération benadrukt de “groene groei” op haar voorpagina en vraagt zich af welke partij voortaan het toenemende nationalisme nog kan bekampen.

Libération hails 'The rise of the Greens' across Europe with its poster front page of French Greens leader Yannick Jadot.

Le Parisien legt een verband met de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen in 2017: “Macron en Le Pen zetten hun tête-à-tête verder”. De krant titelt over de Europese verkiezingen gisteren: “De big bang gaat verder”. Ook Le Figaro zet het duel tussen Macron en Le Pen in de verf en noemt de uitslag “een replica van de aardbeving van 2017".

De digitale versie van de Duitse krant Süddeutsche Zeitung kopt: “De Groenen zijn voor het eerst de tweede grootste partij”. Het verlies van het centrumrechtse CDU en van het socialistische SPD doet de krant concluderen dat de partijen “moeilijke tijden” beleven. De Süddeutsche Zeitung constateert een bredere Europese trend met het oprukken van populisten en nationalisten in Polen, Italië en het Verenigd Koninkrijk. “Verlies van de centrumpartijen, succes voor Eurosceptici en een verhoogde opkomst”, klinkt het.

Some front pages from European papers today. Here's Süddeutsche Zeitung leading it's e-paper with news that the Greens are the second biggest party in Germany for the first time

Corriere della Sera, uit Italië dat zwaar rechts-populistisch stemde, ziet ook die stevige groei van nationalisten in Europa, maar stelt tegelijkertijd vast dat ze in de oppositie blijven. In een opiniestuk waarschuwt de Italiaanse krant de centrumpartijen ervoor dat ze nu niet moeten denken dat hervormingen niet nodig zouden zijn omdat de anti-elite-partijen geen volledige doorbraak konden realiseren.

In Nederland opent De Telegraaf met de winst van het centrumlinkse PvdA ten koste van het rechts-populistische PVV en het socialistische SP. Tegelijkertijd kan de krant niet heen om de zegetocht van Le Pen in Frankrijk en van Farage in het Verenigd Koninkrijk. Ook het Algemeen Dagblad focust op het succes van PvdA die in de helft van Nederland de grootste is en spreekt van “een dreun voor PVV en SP”.

Ya está disponible la primera edición de ABC del lunes 27 de mayo

De Spaanse krant ABC kopt: “Spanje zegt nee aan alle macht geven aan Sanchismo” en verwijst daarmee naar de Spaanse premier, Pedro Sanchez. In het grotere Europese plaatje stelt ABC vast dat de “Partido Popular en de socialisten de opmars van het populisme afremmen”. El Pais toont dezelfde foto met blije gezichten van de centrumrechtse volkspartij, die het Madrileense stadhuis in handen krijgen ten koste van een links blok.