Internationale pers reageert onthutst na racistische aanslag in Duitsland: "Het monster wordt wakker"

21 februari 2020

17u02

Bron: Die Welt 8 De internationale pers reageert bezorgd na de aanslag in het Duitse Hanau waarbij tien onschuldige slachtoffers het leven lieten. De Italiaanse krant La Repubblica vindt zelfs dat “Duitsland weer angst inboezemt”. De Britse krant The Guardian stelt bovendien turbulente tijden in het vooruitzicht voor Duitsland wegens het nakende afscheid van Angela Merkel. Ook andere dagbladen kijken met enige huivering naar de opkomst van neonazistische groeperingen bij onze oosterburen. Een overzicht.

La Repubblica (Italië): “Het monster wordt wakker”

“Het monster wordt wakker en Duitsland maakt ons weer bang”, schrijft La Repubblica.

“De supranationale structuur die voortvloeide uit de EU, moest verhinderen dat het herenigde Duitsland te machtig zou worden. Maar het heeft ook de heropleving van een agressief nationalisme gevoed in een verscheurde samenleving die vindt dat haar welvaart wordt bedreigd.”

Dit is precies waar Angela Merkel bang voor was toen ze de samenwerking tussen haar partij (CDU) en de liberalen in Thüringen met de extreemrechtse AfD beschreef als “onvergeeflijk”. “Maar de publiekelijke afkeuring van de bondskanselier heeft niet verhinderd dat een aantal christendemocraten toch wilden in dialoog treden met extreemrechts, net zoals is gebeurd in Italië en Oostenrijk.”

“Duitsland is nu erg ontzet over het bloedbad in de shishabars van Hanau. Maar we hopen dat het niet te laat is.”

NRC Handelsblad (Nederland): “In het midden van de samenleving”

“Het is ironisch dat politici van de radicaal-rechtse partij AfD zélf graag betogen dat hun partij is aangekomen “in het midden van de samenleving”. Ze bedoelen dat positief en willen daarmee zeggen dat hun aanhang uit brede lagen van de bevolking komt.”

“Maar tegelijk met de opkomst van de AfD is ook de vijandigheid ten opzichte van mensen met migratieachtergrond steeds minder een taboe geworden in het midden van de Duitse samenleving. Dat uit zich in de eerste plaats in onverbloemd en hatelijk taalgebruik, op internet én op politieke bijeenkomsten.”

The Guardian (VK): “Turbulente tijden”

“Net zoals de Britse partij UKIP is de AfD begonnen als een voornamelijk eurosceptische partij. Maar sinds de migratiecrisis van 2015 is het een bredere beweging geworden met een radicaal-rechtse inslag.”

“Het nakende afscheid van Angela Merkel als bondskanselier betekent dat een periode van politieke onrust onvermijdelijk is. Maar terwijl de meest succesvolle naoorlogse partij in Duitsland over haar toekomst nadenkt, moeten de gebeurtenissen van Hanau iedereen die extreemrechts wil temmen, imiteren of er wil mee samenwerken, aan het denken zetten. Het ‘cordon sanitaire’ rond de AfD moet worden gehandhaafd.”

L’Alsace (Frankrijk): “Dader had ‘normaal’ imago”

“Zijn naam was Tobias, hij was 43 en studeerde management. Achter het vlotte beeld van deze ogenschijnlijk goede Duitser zat een racistische man verscholen die een fervent aanhanger was van complottheorieën. Tobias Rathjen voerde zijn ideologie uit in de praktijk en vermoordde mensen uit racistische overwegingen.”

