Internationale pers over onverwachte paleisrevolutie: "Merkels autoriteit is zwaar aangetast" Karen Van Eyken

26 september 2018

11u59

Bron: Die Welt, Belga 0 Angela Merkel moest gisteren een serieuze klap incasseren in de bondsdag. De relatief onbekende Ralph Brinkhaus werd tegen de wens van de bondskanselier in verkozen tot fractievoorzitter van de CDU/CSU. Voor de internationale pers is dit een teken aan de wand. De macht van Merkel brokkelt verder af.

Ralph Brinkhaus is nu de nieuwe fractieleider. Hij haalde het met 125 stemmen tegen 112 van Volker Kauder, al 13 jaar de fractievoorzitter en tevens Merkels vertrouweling. De bondskanselier heeft ondertussen al toegegeven dat het onverwachte resultaat van de stemming een verlies betekent voor haar. Volgens de internationale pers zijn de gevolgen van deze nederlaag niet te onderschatten.

NRC (Nederland): "Keuze tegen Merkels aanpak"

"De keuze voor de vijftigjarige Brinkhaus, een financieel specialist, vicevoorzitter van de fractie en een man zonder scherp politiek profiel, is vooral een keuze tégen de aanpak van Merkel, die vooral in gericht op het bewaren van rust en stabiliteit", zo stelt de Nederlandse krant NRC.

"Door Kauder ten val te brengen heeft de fractie niet alleen duidelijk gemaakt zich onafhankelijker van Merkel op te willen stellen. Tegelijk laten de parlementariërs zien dat ze ook al vooruit willen kijken naar de toekomst, de periode na Merkels leiderschap. Ze schrikken er niet voor terug om een kleine paleisrevolutie te ontketenen."

Tages-Anzeiger (Zwitserland): "Merkels autoriteit verzwakt"

"De bondskanselier had kunnen vermoeden dat de stemming delicaat zou worden. Een dag eerder erkende Merkel nog dat ze fouten had gemaakt in de crisis rond Hans-Georg Maassen, tot voor kort topman van de binnenlandse veiligheidsdienst." Hij was in opspraak gekomen voor uitspraken waarin hij de klopjacht van begin september op allochtonen in de stad Chemnitz had geminimaliseerd.

De regeringspartijen kwamen vorige week overeen om de man een andere post te geven, waardoor hij wel meer zou gaan verdienen - wat aanleiding gaf tot heel wat ophef. Na een dagenlange bitse strijd werd Maassen uiteindelijk benoemd tot speciaal adviseur op Binnenlandse Zaken. Daardoor zal hij exact zo veel verdienen als voor de controverse.

"De knieval van Merkel was ook bedoeld om de ergernis van de eigen parlementariërs te sussen", meent de Zwitserse krant. "Maar uiteindelijk heeft het niets uitgehaald. De macht van de bondskanselier brokkelt in sneltempo af. In oktober worden zware verliezen voor CSU en CDU verwacht bij de deelstaatverkiezingen in Beieren en Hessen. In december staat de herverkiezing van Merkel als voorzitter van de CDU op het programma. Maar de kanselier kan er duidelijk niet meer zeker van zijn dat iedereen zich gedisciplineerd achter haar gaat scharen."

NZZ (Zwitserland): "Het einde van het tijdperk Merkel is in zicht"

"Later - wanneer Angela Merkel niet langer bondskanselier is - zal men zich deze 25 september 2018 herinneren als dé dag waarop de leden van de CDU en CSU zich niet langer loyaal toonden door een vertrouweling van Merkel als een baksteen te laten vallen.

Hoeveel tijd er zal zijn tussen deze datum en het werkelijke einde van het tijdperk Merkel, kan men nu nog niet inschatten. Maar het einde is in zicht. Door haar politiek is een extreemrechtse partij (AfD) groot kunnen worden."

Vorige week bleek dat de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) voor de eerste keer ooit de tweede grootste partij van Duitsland te zijn in de gerenommeerde wekelijkse peiling van de openbare omroep ARD, de zogenaamde Sonntagsfrage. De CDU/CSU zakte naar een historische 28 procent, terwijl de AfD kon opklimmen tot 18 procent.

"In de Oost-Duitse deelstaten Brandenburg, Saksen en Thüringen zijn er volgend najaar verkiezingen. Als Merkel de CDU zou toelaten om zich te herpositioneren, dan zou de AfD nog kunnen afgestopt worden. Het zou een krachtig teken zijn van de ooit machtigste vrouw ter wereld", zo besluit NZZ.

Times (VK): "Merkels macht is aangetast"

"De autoriteit van Merkel is zwaar aangetast door een coup van haar eigen partij. Meer dan de helft van de eigen parlementariërs volgde de keuze van hun partijvoorzitster niet. De kanselier verloor zo eigenlijk een soort van vertrouwensstemming nadat ook de publieke steun voor de CDU een dieptepunt heeft bereikt. Hierdoor werd Volker Kauder verrassend uitgeroepen tot fractieleider nadat 13 jaar lang een vertrouweling van Merkel die functie had bekleed", schrijft The Times.

"Het was nog maar de derde keer dat een fractie op dergelijke manier de oorlog verklaarde aan de partijtop in de 73-jarige geschiedenis van de conservatieve coalitie en dit wapenfeit werd door de oppositie gezien als een daad van verzet tegen de positie van Merkel."