Internationale pers kijkt bezorgd naar Duitsland: "Merkel is geworden wat niemand had verwacht" Karen Van Eyken

18u45 0 REUTERS Het spaak lopen van de coalitiegesprekken is niet alleen een grote opdoffer voor de bondskanselier. De heersende onzekerheid in Duitsland brengt volgens de internationale pers ook de stabiliteit van Europa in gevaar. Angela Merkel is onverwacht zelf deel gaan uitmaken van het probleem.

Het mislukken van de onderhandelingen heeft niet alleen in Duitsland voor ophef gezorgd. "Hoe moet het nu verder? En wie draagt de politieke verantwoordelijkheid voor de crisis?", vraagt de internationale pers zich af.

El Pais (Spanje): "Verzwakt Duitsland is slechts nieuws voor Europa"

"De toetreding van Duitsland tot de club van landen met zwakke regeringen is heel slechts nieuws voor Europa, dat voor belangrijke problemen staat die moeten worden opgelost. Denken we maar aan de brexit-onderhandelingen waarbij de stem van de EU nu aanzienlijk is verzwakt. Ten tweede is er het integratieproces dat door Berlijn en Parijs zou moeten worden geleid en nu voor de zoveelste keer wordt uitgesteld. Het is een feit dat het integratieproject met een ziek Duitsland niet aan het vereiste tempo de nodige voortgang zal kunnen maken."

Kapital Daily (Bulgarije): Politieke chaos in Duitsland

"De politieke chaos in Duitsland duurt voort na het spaak lopen van de onderhandelingen. Toppolitici van de gevestigde partijen raken het niet eens over een regering en stellen nieuwe verkiezingen voor. Zo denkt ook Angela Merkel erover. Over de gevolgen hiervan kan alleen maar worden gespeculeerd."

AP

La Repubblica (Italië): "Merkel is geworden wat niemand had verwacht"

"Angela Merkel is geworden wat niemand had verwacht: een slachtoffer. Een probleem. Wat een schandaal voor een land dat net stabiliteit gewoon is. De algemene indruk ontstaat dat na de ongelofelijke uitschuiver van de politiek zwartgallige humor in Duitsland aan de orde van de dag is maar zich vooralsnog niet tegen Merkel heeft gekeerd. Indien de bondskanselier aankondigt dat ze bij nieuwe verkiezingen opnieuw kandidaat is voor de CDU, dan doet ze dat omdat er hoegenaamd geen alternatieven zijn. Merkel heeft nog nooit opgegeven."

Diena (Letland): "Politieke onzekerheid Duitsland slecht voor Europa"

Het voornaamste probleem is dat de Duitse samenleving diep verdeeld is over een reeks thema's - te beginnen met de migratiepolitiek tot het buitenlandse beleid. De verschillende opvattingen worden weerspiegeld in de politieke partijen. Om deze reden zal het vermogen van een minderheidsregering om daadkrachtig op te treden beperkt zijn, en zelfs nieuwe verkiezingen zullen niet leiden tot significante veranderingen in de verdeling van de macht. Als gevolg hiervan dreigt de politieke onzekerheid in Duitsland veel langer te duren dan tot april volgend jaar, de meest waarschijnlijke datum voor eventuele nieuwe verkiezingen.