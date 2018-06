Internationale pers: "Europa erkent eindelijk de werkelijkheid - er is een asielcrisis" Karen Van Eyken

Bron: Die Welt, Volkskrant, Telegraaf, The Guardian 28 Het 'drama in Berlijn' waarbij Merkel en Binnenlandminister Seehofer elkaar in de haren vliegen over de aanpak van het migratievraagstuk en de stugge houding van Italië, vormen voor de internationale pers hét signaal dat Europa eindelijk de werkelijkheid erkent: er is een asielcrisis.

De Beierse zusterpartij (CSU) van Merkel wil asielzoekers aan de grens tegenhouden. Maar Merkel wil aan een Europese oplossing werken. Horst Seehofer van zusterpartij CSU heeft de bondskanselier daarvoor twee weken de tijd gegeven. Het conflict brengt de Duitse regering aan het wankelen. Bovendien staat de asielcrisis bijna overal in Europa nu op het voorplan.

De Telegraaf, Nederland: "Europa erkent eindelijk de werkelijkheid: er is een asielcrisis"

"Italië weigert nog langer kansloze asielzoekers uit Afrika toe te laten en de integratie van de miljoenen migranten hapert. In Duitsland is de bom gebarsten. Alleen een strenger asielbeleid kan de regering van Merkel nog redden. Europa erkent eindelijk de werkelijkheid: er is een asielcrisis", zo schrijft de Telegraaf.

"Eind deze maand komen de Europese leiders bijeen om een uitweg uit de crisis te zoeken. De inzet van premier Rutte bij de top kan maar één ding zijn: kansloze asielzoekers meteen terugsturen en niet toelaten tot Europa. Alleen dan blijft er ruimte om de mensen die echt hulp nodig hebben, een beschermde plaats te geven in Europese landen."

Bloomberg, VS: "Europa maakt zich op voor clash over migratie"

"Drie jaar na de grote vluchtelingencrisis in 2015, staat de kwestie weer helemaal bovenaan de agenda van de EU. Rechtse politici in Italië en Duitsland profiteren van het steeds groter worden ongenoegen van de kiezers. De asielcrisis duwt andere thema's naar de achtergrond.

Spanje en Italië stevenen af op een clash over migratie, terwijl Rome haar houding tegenover vluchtelingen heeft verhard, pleit de nieuwe regering in Madrid voor een humaan beleid.

Jyllands-Posten, Denemarken: "De dagen van Merkel zijn weldra geteld"

"Het voorstel van Seehofer kan je niet echt controversieel noemen. Omgekeerd heeft Merkel gelijk dat een gezamenlijke Europese oplossing moet nagestreefd worden. Maar na bijna drie jaar te hebben geprobeerd om een compromis te bereiken, getuigt het van veel optimisme om te geloven dat dit eind juni op de EU-top wel zal lukken. Voorlopig heeft Seehofer zijn ultimatum voor Merkel wat afgezwakt waardoor een regeringscrisis weer voor even is afgewend. Maar de dagen van Merkel als leider lijken wel geteld. Dat is wat het drama in Berlijn zo pijnlijk duidelijk maakt."

De Volkskrant, Nederland: "Merkel moet leveren"

"Merkel krijgt van de CSU twee weken de tijd om in Europa afspraken te maken voor een strenger immigratiebeleid. Daarmee wordt de ontknoping in de Duitse regeringsruzie uitgesteld tot na de Eurotop van 28 en 29 juni. Bondskanselier Merkel koerst op bilaterale afspraken met Italië en Griekenland.

Merkel moet dus leveren. 'Wie Europa kent, weet dat dit niet makkelijk is', zei ze op een persconferentie die parallel liep aan die van haar rivaal. Het absurdistische aan Merkels missie is, dat het terugsturen van elders geregistreerde asielzoekers feitelijk Europees beleid is. Alleen werken de landen die deze mensen zouden moeten opnemen niet mee."

The Guardian, Verenigd Koninkrijk: "Detentiekampen in Noord-Afrika zijn niet het antwoord"

"Deze crisis gaat niet alleen over de aantrekkingskracht van Europa of de VS. Het gaat ook over de verschrikkelijke levensomstandigheden in Centraal-Amerika, Eritrea, Syrië of Afghanistan. Zolang deze staten ten prooi vallen aan anarchie of verwoestende oorlogen, zullen wanhopige mensen deze landen willen verlaten.

Angela Merkel wil dat elk land in Europa zijn duit in het zakje doet, en dat is correct. Maar elke duurzame oplossing moet verder reiken. Dit betekent niet dat Noord-Afrika moet worden vol gebouwd met detentiekampen. Op lange termijn is het van essentieel belang om voldoende hulp te verlenen zodat er welvaart en vrede komt."

NZZ, Zwitserland: Het dreigt een gevaarlijk spel te worden voor de CSU"

"De CSU heeft zich in een delicate positie gemanoeuvreerd. De partij uit Beieren wil haar geloofwaardigheid bewijzen door een hard asielbeleid te voeren. Indien de CSU daar niet in slaagt, dreigt ze in oktober tijdens de deelstaatverkiezingen afgestraft te worden. Terecht."