Internationale militaire coalitie tegen IS verscherpt veiligheidsmaatregelen in Irak, NAVO volgt situatie van nabij op HLA KVE

03 januari 2020

11u46

Bron: Belga 0 Het hoofdkwartier van de internationale militaire coalitie tegen terreurmilitie Islamitische Staat (IS) heeft beperkingen bevolen voor de bewegingen op de grond en in de lucht. Dat zegt een woordvoerder van het Duitse commando in Potsdam, na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani in een Amerikaanse luchtaanval. Ook de NAVO volgt de situatie in het Midden-Oosten van nabij op.

Het Duitse leger voerde op basis van het bevel van het hoofdkwartier de veiligheidsmaatregelen op voor de Duitse troepen. Duitsland telt 27 soldaten in een trainingskamp op 30 kilometer ten noorden van Bagdad, bij Taji. Nog eens vijf Duitse soldaten zijn ingezet in het hoofdkwartier van de coalitie in Bagdad. Voorts houden ongeveer 90 Duitse soldaten zich bezig met het opleiden van lokale troepen in het door de Koerden gecontroleerde noorden van Irak. In totaal zet Duitsland 415 soldaten in voor de coalitie, het merendeel vanuit Jordanië.

België heeft heel wat minder militairen in Irak. Er zijn minder dan 10 Belgische soldaten ter plaatse, van wie enkelen op het hoofdkwartier van de coalitie in Bagdad. “Het hoofdkwartier geeft richtlijnen en aanbevelingen, en wij volgen die natuurlijk”, aldus de woordvoerder van Defensie, Olivier Séverin. Het operatiecentrum van Defensie volgt ook de situatie van nabij op. Alle Belgische militairen ter plaatse kregen een herinnering aan de veiligheidsmaatregelen.

Missie Nederlands oorlogsschip gaat door

De Nederlandse Defensie bekijkt op haar beurt nog of de Nederlandse militairen die in het noorden van Irak zijn gelegerd, hun werk veilig kunnen blijven doen. Bij eerdere momenten dat de spanningen in Irak of in de regio hoog opliepen, kregen zij bijvoorbeeld het bevel voorlopig binnen te blijven. Dat gebeurde voor het laatst in mei vorig jaar. De militairen zijn in Irak om Iraakse commando's en Koerdische strijders op te leiden voor de strijd tegen bijvoorbeeld IS.

De oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten verhinderen de missie van een Nederlands marineschip in de Perzische Golf vooralsnog niet. Defensie wijst erop dat het fregat Zr. Ms. De Ruyter pas eind januari vertrekt. Dan zijn de gemoederen mogelijk weer wat bedaard. Nederland "monitort de ontwikkelingen".

De oorlogsbodem neemt deel aan een Europese missie die de vaarroutes door de nauwe zeestraat tussen Iran en het Arabisch schiereiland veilig moet houden. De De Ruyter blijft zes maanden in deze Straat van Hormuz, het westelijke deel van de Golf van Oman en het oostelijke deel van de Perzische Golf.

De missie, onder leiding van Frankrijk, is opgestart als alternatief voor een soortgelijke missie van de Verenigde Staten. De belangrijkste Europese landen zien nog altijd meer in overleg met Iran dan in de ramkoers die Washington kiest.

NAVO volgt situatie op

De verdragsorganisatie heeft een trainingsmissie in Irak. “We staan in nauw en regelmatig contact met de Amerikaanse autoriteiten”, aldus Dylan White, waarnemend woordvoerder van de NAVO. “Op vraag van de Iraakse overheid draagt de NAVO-missie in het land bij tot de versterking van de Iraakse troepen. De missie verhindert de terugkeer van IS. De veiligheid van ons personeel in Irak is van het grootste belang. We blijven alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen.”

Op een NAVO-top in 2018 drukten de leiders van de verdragsorganisatie hun bezorgdheid uit over de “destabiliserende activiteiten van Iran in de bredere regio van het Midden-Oosten... waaronder de Iraanse steun aan een reeks actoren die niet aan een staat zijn gebonden”.