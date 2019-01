Internationale media weten zelf ook niet meer hoe het verder moet met brexit jv

16 januari 2019

Bron: DPA/BELGA 0 Het wegstemmen van de brexit-deal in het Britse parlement, met een groter dan verwachte meerderheid, wordt door de Europese media met onbegrip en achterdocht bekeken. Hoe moet het nu verder, vraagt iedereen zich af, want het blijft bijzonder onduidelijk wat de Britten zelf willen. Al is er bij sommige krantencommentatoren ook een klein beetje optimisme: misschien kan deze forse nederlaag voor May een nieuwe dynamiek op gang brengen?

"Quo vadis?", luidt het in de Duitse krant Die Welt. Ze stelt vast dat er na de stemming geen stabiliteit te verwachten valt in het Verenigd Koninkrijk. Een consensus bij de Tories lijkt verder weg dan ooit en verkiezingen lijken evenmin een optie. Die Welt meent dat de Britse premier May nu vooral hoopt dat de Europese Unie toegevingen zal doen, maar acht dat weinig waarschijnlijk, ook al wil niemand in Brussel een harde brexit.

"Deze hoop is op zand gebouwd, want er is geen vertrouwen in de voorspelbaarheid van de Britse politiek. Elke toegeving gaat gepaard met het vermoeden dat er opnieuw een afwijzing zal volgen in het Britse parlement". Volgens Die Welt is er waarschijnlijk slechts één oplossing voor patstelling: een nieuw referendum.

Het Italiaanse La Repubblica kan enkel vaststellen dat na meer dan twee jaar van onderhandelen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, de brexit opnieuw op het beginpunt is aanbeland en het VK "een eiland op drift is". "Er is veel speculatie maar geen enkele zekerheid. Alles schijnt nu mogelijk".

Voor de Franse krant Le Monde is de nederlaag van Theresa May dermate groot dat dit een nieuwe dynamiek op gang brengt. Alleen is helemaal niet duidelijk hoe die zal uitdraaien. "Alles is nu mogelijk, zowel op het Britse politieke niveau als over de toekomst van de brexit", luidt het.

Ook de Nederlandse Volkskrant hoopt op een nieuwe dynamiek, met name binnen May's Conservatieve Partij. "De kans is groot dat May, de grote overlever, de vertrouwensstemming gaat winnen omdat de Conservatieve brexiteers en de Noord-Ierse DUP, die de minderheidsregering gedoogsteun verleent, hebben toegezegd haar niet te laten vallen. De steun van de brexiteers is ironisch, omdat ze voor kerst hadden getracht haar via een interne stemming weg te krijgen. Ze zijn nu echter bang dat met het vallen van de regering ook de kans op een harde Brexit verdwijnt. Zodoende kan Corbyns motie ertoe leiden dat de verdeelde Tories weer bijeenkomen.

De Labour-leider heeft gezegd dat als er geen parlementsverkiezingen komen, hij zal overwegen een nieuw referendum te steunen, iets dat 85 procent van de Labour-leden wil. May kan opnieuw naar Brussel reizen en volgens de DUP heeft ze na deze parlementaire afkeuring een sterkere hand. Binnen haar kabinet zal ondertussen weer discussie ontstaan over een plan-B.”