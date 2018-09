Internationale luchthaven Tripoli stilgelegd door gevechten LVA

01 september 2018

03u16

Bron: Belga 0 In Libië is de internationale luchthaven van Tripoli vrijdagavond voor minstens 48 uur gesloten wegens de gevechten in de buurt van de hoofdstad. Zeker drie raketten zijn in de buurt van het vliegveld neergekomen. Alle vluchten worden omgeleid naar de internationale luchthaven van Misurata, op ongeveer 190 kilometer ten oosten van Tripoli.

De gevechten bij Tripoli, waarbij raketten en mortiergranaten worden ingezet, ontstonden maandag. Sinds het begin van de week kwamen daarbij al minstens 39 mensen om, terwijl een honderdtal anderen gewond raakte. De meeste slachtoffers zijn burgers die niet bij de gevechten betrokken waren.

Het gaat om confrontaties tussen rivaliserende milities, die beide bekend staan als voorstanders van de regering in Tripoli. De strijdende partijen kwamen woensdag een wapenstilstand overeen, die donderdag maar tot de avond standhield.

Sinds de val van dictator Moammar Kadhafi in 2011 heerst in Libië chaos. De internationaal erkende regering in Tripoli heeft nauwelijks invloed buiten de hoofdstad. Ze concurreert met een regering in het oosten van het land. Beide worden ondersteund door zwaarbewapende milities.