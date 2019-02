Internationale luchthaven Brisbane ontruimd door noodsituatie: politie schiet man neer die met mes dreigt bvb

02 februari 2019

13u05

Bron: Belga, ANP 0 De internationale luchthaven van het Australische Brisbane is ontruimd door een noodsituatie. De Australische politie heeft een man neergeschoten die gewapend met een mes bedreigingen heeft geuit. Ook dreigde hij om een bom te laten ontploffen. Er is een man opgepakt, onduidelijk is nog of dat de schutter is. De politie doorzoekt de internationale terminal.

De ontruiming is niet gelinkt aan terreur, maar aan “binnenlands geweld”, zo maakte de politie van Queensland bekend.

De federale politie van Australië stelde dat de evacuatie gebeurde vanwege een politieoperatie. De federale politie en de deelstaatpolitie zijn ter plaatse. Ook is het nog onduidelijk hoe de neergeschoten persoon eraan toe is. Volgens The Courier Mail ging hij de vertrekhal in met een metalen doos waaruit draden staken en waarvan hij zei dat het een bom was. Volgens ooggetuigen probeerde hij ook zijn ex-vrouw neer te steken. Alle andere aanwezigen op de luchthaven bleven ongedeerd.



Volgens de politie is het vlieg- en treinverkeer onderbroken. "De internationale luchthaven is ontruimd en de treinen rijden momenteel niet", aldus de politie van Queensland. De politie zei echter niets over het neerschieten van de verdachte. “Er is geen bewijs om te suggereren dat het incident op de internationale luchthaven gelinkt is aan terrorisme, dit is een situatie gerelateerd aan binnenlands geweld”, aldus Queensland Police op Twitter. De man is naar een politiekantoor overgebracht voor verhoor. Gespecialiseerde agenten zijn aanwezig op de luchthaven en doorzoeken de internationale terminal. Het publiek wordt gevraagd mee te werken en geduld te oefenen.

De luchthaven zelf stelt op Twitter te hopen zo snel als mogelijk opnieuw normaal te kunnen opereren.