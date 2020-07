Internationale investeerders kochten onbewust maffia-obligaties HLA

07 juli 2020

22u34

Bron: ANP 1 Italiaanse maffia-obligaties zijn afgelopen jaren onbewust vaak gekocht door internationale investeerders. Onderzoek van zakenkrant Financial Times wijst uit dat er tussen 2015 en 2019 naar schatting voor 1 miljard euro van dit soort financiële producten zijn verkocht aan partijen uit meerdere landen.

De handel ging via zogeheten frontbedrijven en investeerders hadden geen idee dat ze geld staken in obligaties van de maffia. De krant heeft onder meer ontdekt dat de grote Italiaanse bank Banca Generali leningen heeft gekocht die afkomstig waren van de 'Ndrangheta, de maffia uit Calabrië. Bij die transactie werd de bank bijgestaan door adviesdiensten van de internationale accountantsgroep EY. De obligaties waren gecreëerd uit onbetaalde facturen aan Italiaanse gezondheidsautoriteiten van bedrijven die hun medische diensten verlenen.

De 'Ndrangheta is buiten Italië minder bekend dan de Siciliaanse maffia, maar is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de rijkste en meest gevreesde criminele groepen in de westerse wereld. De activiteiten van 'Ndrangheta variëren van cocaïnehandel tot geld witwassen, afpersing en wapensmokkel. Daar gaan waarschijnlijk tientallen miljarden euro's per jaar in om.

Andere investeerders in de omstreden obligaties waren onder meer pensioenfondsen en hedgefondsen, die allemaal op zoek waren naar exotische manieren om hoge rendementen te behalen tegen een lage rente, stelt de krant op basis van mensen die bij de deals betrokken waren. Banca Generali heeft de Financial Times gezegd zich van geen kwaad bewust te zijn en nooit geweten te hebben van de link met de maffia. EY weigerde tegenover de krant commentaar te geven.