Internationale experts trekken zich terug uit ‘onafhankelijk’ onderzoek naar politiegeweld Hongkong IB

11 december 2019

07u10

Bron: Belga, The Guardian 0 De internationale experts die betrokken zijn bij het onderzoek van de Hongkongse politiewaakhond naar de manier waarop de politie van Hongkong de demonstranten behandelt, trekken zich terug. Ze stellen dat het onmogelijk is om een nauwgezet onderzoek te voeren onder de Independent Police Complaints Council (IPCC).

In een statement stellen de experts vandaag dat ze "uiteindelijk concludeerden dat er een cruciaal tekort is aan de bevoegdheden, capaciteit en het vermogen tot onafhankelijk onderzoek van de IPCC".

De internationale experts werden in september ingezet om tegemoet te komen aan een vraag van de bevolking. Die eiste een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld en wangedrag bij de botsingen met demonstranten die op straat kwamen tegen de regering.

lees verder onder de foto:

“Meer bevoegdheden nodig”

In een verklaring, die in november was gelekt, hadden de experts al laten weten dat het IPCC meer bevoegdheden moest krijgen om een degelijk onderzoek te kunnen voeren. Volgens de voorzitter de onafhankelijke raad was het voor de experts echter moeilijk om de complexiteit van de situatie te bevatten.

Zes maanden geleden ontstonden de eerste protesten in Hongkong, nadat de regering een wet wilde goedkeuren die meer inmenging door China toeliet. De wet is ingetrokken, maar de protestbeweging vraagt intussen om meer democratie en een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld bij de demonstraties.

Meer over IPCC

Hongkong