Internationale drugsbende runde eigen reisbureau, zestig smokkelaars opgepakt ADN

12 juni 2018

16u42

De Tsjechische politie heeft met collega's uit de Verenigde Staten en Australië een internationaal drugsnetwerk opgerold dat zelfs een eigen reisbureau runde. Zestig vermoedelijke cocaïne- en heroïnesmokkelaars zijn opgepakt, zo deelden speurders vandaag in Praag mee. Onder de arrestanten is de man die wellicht aan de touwtjes trok. Hij riskeert tot achttien jaar cel.

De bende had een eigen reisbureau opgericht dat voor de drugskoeriers individuele reizen van Praag naar Australië regelde. Bij tussenstops in de Verenigde Staten of Thailand werd de bagage geruild voor een reiskoffer met cocaïne of heroïne. Op minstens 38 reizen werd op die manier ongeveer 780 kilo drugs naar de vijf continenten gebracht.

De bende rekruteerde haar koeriers in de bevolkingslagen met lagere inkomens. Ze ontvingen een vergoeding die lang niet in verhouding stond tot het risico dat ze liepen, zei de Tsjechische hoofdrechercheur Jakub Frydrych aan het persbureau CTK. Zijn dienst werkte in het onderzoek nauw samen met de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA en de Australische federale politie.