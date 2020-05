Internationale donorconferentie levert 7,4 miljard euro op LH

04 mei 2020

21u20

Bron: Belga 1 De online donorconferentie die geld in het laatje moest brengen voor de financiering van tests, behandelingen en vaccins tegen het nieuwe coronavirus, heeft maandag 7,4 miljard euro opgeleverd. Dat heeft Ursula von der Leyen na afloop bekendgemaakt. Als voorzitter van de Europese Commissie zat von der Leyen ook de conferentie voor.

Het doel was om 7,5 miljard euro te mobiliseren. Toen ze het eindresultaat meedeelde, zei von der Leyen dat de internationale gemeenschap in haar opzet geslaagd was. De Commissie heeft zelf 1 miljard euro vrijgemaakt, verschillende landen trokken honderden miljoenen euro's uit. Premier Sophie Wilmès maakte bekend dat België 27 miljoen euro bijdraagt.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres waarschuwde dat 7,5 miljard euro een mooi begin is, maar dat er vijf keer zoveel geld nodig zal zijn om een uiteindelijk vaccin in alle uithoeken van de wereld beschikbaar te maken.

VS grote afwezige

De Verenigde Staten waren de grote afwezige op de conferentie. Een Amerikaanse regeringswoordvoerder loofde de inspanningen van de Europese Unie als een van de organisatoren van de donorconferentie, maar noemde de conferentie zelf "een van de vele financieringsinspanningen die momenteel geleverd worden".

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was desondanks opgetogen met het resultaat. "Dit was een krachtige en inspirerende demonstratie van mondiale solidariteit", zei topman Tedros Adhanom Ghebreyesus achteraf. Hij hamerde erop dat de medische hulpmiddelen die ontwikkeld worden aan iedereen ter beschikking moeten worden gesteld, zowel arm als rijk. "Niemand van ons kan een wereld aanvaarden waarin sommigen beschermd zijn en anderen niet.”

