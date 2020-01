Internationale Contactgroep Venezuela erkent oppositieleider Guaidó als parlementsvoorzitter HLA

09 januari 2020

17u51

Bron: Belga, De Morgen 0 De Internationale Contactgroep (GIC) rond Venezuela heeft Juan Guaidó erkend als parlementsvoorzitter van het Zuid-Amerikaanse land, zo blijkt uit een in Brussel gepubliceerd communiqué.

"Wij steunen Juan Guaidó als voorzitter van de Nationale Assemblee", zegt de Contactgroep die ijvert voor een oplossing voor de politieke crisis in Venezuela. De groep zegt dat de verkiezing van Luis Parra "niet als legitiem of democratisch kan gelden".

De GIC omvat Europese en Latijns-Amerikaanse landen zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Mexico, Bolivia, Ecuador, Costa Rica en Uruguay.

Guaido wil protestgolf tegen Maduro weer aanwakkeren

Oppositieleider Guaidó was er dinsdag in geslaagd het parlementsgebouw in Caracas binnen te geraken en de eed af te leggen als parlementsvoorzitter. Tijdens een chaotische zitting wist hij zo het voorzitterschap weer op te eisen, nadat het dissidente oppositielid Luis Parras zondag die functie van hem had overgenomen, gebruikmakend van de uitvoerige controles door de ordediensten.

Guaidó heeft voor vandaag en morgen "burgerassemblees" bijeengeroepen. Hiermee wil hij de protestgolf tegen de socialistische president Nicolas Maduro weer aanwakkeren. Die was de laatste maanden wat weggedeemsterd.

De oppositieleider, die al een jaar probeert Maduro uit het zadel te lichten, heeft ook opgeroepen zaterdag te betogen. Dinsdag wil hij een mars in de richting van het parlement in hartje Caracas.

Vijftigtal landen erkent Guaidó al als interim-president

Guaidó genoot de steun van ruim vijftig landen toen hij vorig jaar een poging deed Maduro via een volksopstand uit het presidentiële verblijf te verjagen. Maduro verloor de steun van een groot deel van de bevolking doordat zijn wanbeleid het land in armoede heeft gestort. Miljoenen Venezolanen vluchtten naar het buitenland uit wanhoop over het gebrek aan voedsel, medicijnen en andere levensbehoeften.