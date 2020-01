Internationale coalitie tegen IS schort operaties in Irak op LH

05 januari 2020

15u42

Bron: Belga 0 De internationale coalitie die onder leiding van de Verenigde Staten strijd voert tegen de jihadistische terreurgroep IS, schort haar operaties in Irak op.

De coalitie moet zich "nu volledig wijden aan het beschermen van de Iraakse bases die haar troepen herbergen", zo wordt meegedeeld. Door de beslissing wordt de training van troepen in Irak en de strijd tegen IS tijdelijk stopgezet.

De Amerikaanse ambassadeur in Irak, Matthew Tueller, is vandaag ontboden op het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is misnoegd dat de Verenigde Staten “de soevereiniteit van Irak” hebben geschonden” door de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een droneaanval te doden nabij Bagdad.

Voorts zijn de “illegitieme militaire operaties uitgevoerd door de Verenigde Staten” volgens het Iraakse buitenlandministerie “verwerpelijke aanvallen die kunnen leiden tot een escalatie van de spanningen in de regio”.