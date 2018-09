Internationale coalitie geeft toe "fouten" te hebben gemaakt bij luchtaanval op bus met kinderen

Bron: belga 0 De internationale coalitie in Jemen heeft toegegeven dat er "fouten" werden gemaakt bij de luchtaanval waarbij 51 inzittenden van een bus, onder wie 40 kinderen, om het leven waren gekomen. Saoedi-Arabie, dat de internationale coalitie aanvoert, zegt dat er bij de raid op rebellen "collaterale schade" werd aangericht.

De bus met kinderen werd op 9 augustus getroffen in Dahyan, in de noordelijke Jemenitische provincie Saada. De aanval werd al snel toegeschreven aan de internationale coalitie, die onder leiding van Saoedi-Arabië strijd voert tegen de sjiitische Houthi-rebellen. De provincie Saada wordt beschouwd als een rebellenbolwerk.

Tijdens een persconferentie in de Saoedische hoofdstad Riyad wordt zaterdag toegegeven dat de coalitie bij die aanval "collaterale schade" heeft veroorzaakt. Mansour al-Mansour, de woordvoerder van de commissie die de aanvallen van de coalitie onderzoekt, benadrukte wel meteen dat de bus volgens de inlichtingendiensten "Houthi-leiders" aan boord had en dat bij de aanval ook verschillende rebellen zijn omgekomen.

Tegelijkertijd wordt gewezen op de fouten die werden begaan. "Er werd het bevel gegeven om de bus, die zich te midden van burgers bevond, niet onder vuur te nemen. Maar dat bevel is te laat aangekomen", zo stelt Riyad. "Het doelwit hield geen onmiddellijk gevaar in. Het viseren van een bus in een woonzone was op dat moment niet gerechtvaardigd", klinkt het voorts.

De aanval op de bus met kinderen had tot grote internationale verontwaardiging geleid. De VN-Veiligheidsraad heeft opgeroepen tot een "geloofwaardig en transparant" onderzoek naar het bombardement.