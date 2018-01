Internationale coalitie doodt 150 IS-strijders met bombardement, Turkije "neutraliseert 260 terroristen" Redactie

24 januari 2018

06u40

De internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten heeft 150 strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) gedood bij een bombardement in de oostelijke Syrische provincie Deir ez-Zor. Dat meldt de coalitie. Het Turkse leger heeft naar eigen zeggen dan weer al 260 "leden van terroristische organisaties" bij het offensief in het noorden van Syrië "geneutraliseerd".

De luchtaanval van de internationale coalitie werd zaterdag uitgevoerd in de buurt Al-Shaafah, op de oostelijke oever van de Eufraat, op een lokaal hoofdkwartier van IS. De coalitie kreeg daarbij de hulp van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die bestaan uit verscheidene Koerdische en Arabische milities.

"Het precisiebombardement was het eindresultaat van een grondige voorbereiding op basis van inlichtingen die bevestigden dat het hoofdkwartier een plek was die exclusief door IS werd bewoond", zegt de coalitie. In de mededeling wordt benadrukt dat er geen burgerslachtoffers vielen bij de aanval.

IS is het grootste deel van zijn territorium kwijtgespeeld. De terreurgroep is wel nog actief in kleinere gebieden langs de Eufraat.

260 strijders "geneutraliseerd" bij Turks offensief

Het Turkse leger heeft dan weer naar eigen zeggen al 260 "leden van terroristische organisaties" bij het offensief in het noorden van Syrië "geneutraliseerd". Doorgaans gebruikt Turkije de term om het aantal doden aan te geven, maar hij zou ook naar gewonde en gevangengenomen strijders kunnen verwijzen.

Turkse troepen en strijders van het geallieerde Vrij Syrisch Leger startten zaterdag een grond- en luchtoffensief - 'Operatie Olijftak' genaamd - in de Noord-Syrische regio Afrin tegen de milities van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Die laatsten krijgen in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) de steun van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, die zich bij het offensief echter afzijdig houdt. Ankara ziet de YPG als een bedreiging wegens hun banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, die ook door de VS en de Europese Unie als terroristische organisatie wordt beschouwd.

Sinds het begin van het offensief werden al 260 Koerdische strijders "geneutraliseerd", meldt het Turkse leger. "De operatie verloopt succesvol zoals gepland", luidt het in een mededeling van president Recep Tayyip Erdogan.

Het Syrische observatorium voor de mensenrechten meldde gisteren nog dat al zeker 104 mensen waren omgekomen bij het conflict. De in Londen gebaseerde organisatie telde 23 burgerdoden, 43 gedode Turkse strijders en 38 omgekomen Koerdische strijders.

Trump wil Erdogan spreken

Ondertussen geven de Verenigde Naties te kennen dat door de gevechten al 5.000 mensen Afrin zijn ontvlucht. De internationale organisatie maakt zich zorgen om het lot van ongeveer 324.000 mensen in het door de YPG gecontroleerde gebied. "Door de gevechten lopen duizenden burgers in Afrin het risico gedood of verwond te worden", zegt Lina Tom van het bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de VN.

Ondertussen dreigen de gevechten zich nog verder uit te breiden tot stad Manbij, waar onder meer Amerikaanse troepen zijn gestationeerd die de Koerdische milities opleiden in de strijd tegen IS. "De terroristen in Manbij nemen ons constant onder vuur. Als de VS dit niet kunnen stoppen, zullen wij het doen", zo waarschuwde de Turkse buitenlandminister Mevlut Cavusoglu dinsdag zijn Amerikaanse ambtsgenoot Rex Tillerson.

Volgens het Turkse persagentschap Anadolu heeft Amerikaans president Donald Trump vandaag een telefoongesprek met Erdogan gevraagd.