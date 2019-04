Internationale architectuurwedstrijd voor vernielde torenspits Notre-Dame ADN

17 april 2019

14u13

Bron: Belga, ANP 0 Frankrijk gaat een internationale architectuurwedstrijd organiseren om te beslissen of en hoe de vernielde torenspits van de Notre-Dame vervangen zal worden. Dat heeft premier Edouard Philippe vandaag na de ministerraad gezegd.

De torenspits - die in de negentiende eeuw aan de kathedraal was toegevoegd - brak maandag om iets na 20 uur af tijdens de brand in de Notre-Dame. “Het doel is de Notre-Dame een nieuwe torenspits te geven, die is aangepast aan de technieken en de uitdagingen van onze tijd’’, zei de premier vandaag tijdens een persconferentie in Parijs. "De internationale wedstrijd zal beslissen of de torenspits heropgebouwd moet worden, en of de spits die ontworpen en gebouwd werd door de 19de-eeuwse architect Eugène Viollet-le-Duc op dezelfde manier moet heropgebouwd worden.”

Om 16 uur zit president Emmanuel Macron in het Elysée een bijeenkomst voor "de lancering van de reconstructie van de Notre-Dame" voor, samen met Philippe en nog een aantal andere kopstukken.

De openbare aanklager van Parijs liet vandaag weten dat politiedeskundigen die de brand in de Notre-Dame onderzoeken de kathedraal nog altijd niet konden betreden.

Bekijk ook:

Notre-Dame: het moment waarop de torenspits instort

Voor en na: zo vernietigend was brand in de Notre-Dame

Zo ziet de Notre-Dame er nu vanbinnen uit

Meer over Notre-Dame