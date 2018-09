Internationaal Strafhof zal onderzoek voeren naar oorlogsmisdaden tegen de Rohingya in Myanmar AW

06 september 2018

17u14

Het Internationaal Strafhof (ICC) gaat ook over de kwestie van de Rohingya uit Myanmar. Dat maakt onderzoek mogelijk naar de veronderstelde vervolging en deportatie van de islamitische Rohingya naar Bangladesh .

Het besluit van de rechters wijkt eigenlijk af van de grondbeginselen van het ICC. Die stellen dat er alleen misdaden kunnen worden vervolgd in landen die zijn aangesloten bij het ICC. Myanmar is dat niet. Maar buurland Bangladesh is dat wel, stellen de rechters, en een deel van de gemelde misdaden tegen de Rohingya is op het grondgebied van Bangladesh.



Het Internationaal Strafhof werd met een verdrag in 1998 opgericht. In 2002 ging het feitelijk aan het werk in Den Haag. Het is geen VN-hof en gaat vrijwel uitsluitend over misdaden in landen die meedoen. De VS, Rusland en China doen niet mee. Het is wel het eerste juridische orgaan met een permanente internationale jurisdictie ten aanzien van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Kolossale uitgaven

Het hof ligt zwaar onder vuur om dat het zich vrijwel uitsluitend op zaken in Afrika heeft geworpen. En bovendien omdat het ondanks kolossale uitgaven, slechts een handjevol beklaagden heeft gevonnist.