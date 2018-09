Internationaal Strafhof veroordeelt Congolese oud-vicepresident Bemba TTR

17 september 2018

18u19

Bron: Belga 1 Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft het vonnis van een jaar gevangenisstraf bevestigt tegen de voormalige vicepresident van de Congo, Jean-Pierre Bemba. De rechters veroordeelden de politicus vandaag in Den Haag voor beïnvloeding van getuigen. Omdat hij al zo'n tien jaar in hechtenis zat, wordt zijn straf beschouwd als uitgezeten. De 55-jarige voormalige krijgsheer, die niet aanwezig was bij het vonnis, kreeg daarnaast een boete van 300.000 euro.

Bemba wilde in december deelnemen aan de presidentsverkiezingen in Congo. De verkiezingscommissie in Kinshasa sloot hem echter uit omwille van de beschuldigingen. Het Grondwettelijk Hof in Congo zegt dat "beïnvloeding van getuigen een verzwarende omstandigheid is bij feiten van corruptie".



De politicus wilde opkomen voor de Congolese bevrijdingsbeweging (MLC). Hij was een serieuze kanshebber om president Joseph Kabila op te volgen, die zich niet meer herverkiesbaar mag stellen.

Jean-Pierre Bemba werd in eerste instantie door het Strafhof in Den Haag veroordeeld tot achttien jaar gevangenis voor de aanklacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In beroep kreeg hij echter de vrijspraak.



In een ondergeschikte zaak had het Internationaal Strafhof hem veroordeeld voor beïnvloeding van getuigen. Daar kreeg hij vandaag twaalf maanden cel voor.