Internationaal Strafhof laat onderzoek naar oorlogsmisdaden in Afghanistan toe YV

05 maart 2020

12u09

Bron: Belga 1 De kamer van beroep van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag laat een onderzoek toe naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in Afghanistan. Die werden mogelijk gepleegd door de taliban, de Afghaanse overheid maar ook de Verenigde Staten.

“De aanklager geeft de toestemming een onderzoek te starten naar vermoedelijke misdaden gepleegd op het grondgebied van Afghanistan sinds de periode van 1 mei 2003", aldus rechter Piotr Hofmanski. De kamer draaide zo een beslissing terug uit april vorig jaar. Er werd toen geoordeeld dat zo’n onderzoek waarschijnlijk niet de gerechtigheid zou dienen. Hoewel er voldoende grond was voor onderzoek, was er te veel tijd verstreken en zou Afghanistan naar verwachting niet meewerken, klonk het toen. Daartegen ging de hoofdaanklager in beroep.

Ook Amerikanen

De hoofdaanklager, Fatou Bensouda, wil mogelijke marteling, willekeurige moorden en andere oorlogsmisdaden in Afghanistan sinds 2003 onderzoeken. Het onderzoek zou zich ook richten op soldaten en leden van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en mogelijk ook op de vermoedelijke geheime detentiecentra buiten Afghanistan.

De Verenigde Staten keerden zich fel tegen het ICC. Zelf erkennen ze het instituut niet, en is er zelfs een speciale wet aangenomen om Amerikanen “te beschermen tegen rechtsvervolging door een internationaal strafhof waarvan de VS geen deel uitmaken”. De wet geeft de Amerikaanse president verregaande bevoegdheden om Amerikaans overheidspersoneel uit handen van onder meer het ICC houden of te bevrijden. De wet wordt daarom ook schertsend aangeduid als “de wet voor de invasie van Den Haag”, waar het ICC is gevestigd.

Volgens de Verenigde Naties kwamen vorig jaar in Afghanistan bijna 3.500 burgers om het leven. Nog eens 7.000 raakten gewond door het oorlogsgeweld in het land.

Washington en de Afghaanse taliban ondertekenden op 29 februari een historisch akkoord, dat de weg moet vrijmaken naar een totale terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan en een inter-Afghaanse vredesdialoog. De taliban voerden de afgelopen dagen wel aanvallen uit, die het Pentagon minimaliseerde.