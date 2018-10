Internationaal Gerechtshof veroordeelt opgelegde sancties van VS: "Kunnen gezondheid en leven van Iraanse bevolking ernstig schaden" AW

03 oktober 2018

13u37

Bron: Belga 0 Het Internationaal Gerechtshof (ICC), het hoogste rechtsorgaan binnen de Verenigde Naties, heeft de Verenigde Staten opgedragen om een einde te maken aan de sancties ten aanzien van Iran. Die zouden een impact hebben op de humanitaire hulp en burgerluchtvaart.

"Het Hof geeft unaniem aan dat de Verenigde Staten (...) elke belemmering moeten opheffen van de vrije export naar Iran van medicamenten, medisch materiaal, voedsel en landbouwproducten die de maatregelen die op 8 mei 2018 werden aangekondigd, veroorzaken", staat in de tekst. Het vonnis heeft het ook over "reserveonderdelen die nodig zijn voor de veiligheid van de burgerluchtvaart". De Verenigde Staten moeten Iran met andere woorden opnieuw voorzien van voldoende humanitaire hulp.



Iran spande in juli een rechtszaak aan bij het VN-gerechtshof in Den Haag, omdat de Amerikaanse sancties volgens het land strijdig zijn met een bilateraal verdrag tussen beide landen.

Een nieuwe mislukking voor de Amerikaanse regering die verslaafd is aan sancties en een overwinning voor het recht Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif

"Bevestiging dat Iran in zijn recht is"

De beslissing van het hof in Den Haag is "opnieuw een duidelijk teken dat bevestigt dat Iran in zijn recht is", schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif in een persmededeling. "Een nieuwe mislukking voor de Amerikaanse regering die verslaafd is aan sancties en een overwinning voor het recht", klinkt het nog op Twitter.

Zarif vindt het "noodzakelijk dat de (internationale) gemeenschap collectief het verderfelijke unilateralisme van de Verenigde Staten belemmert". Verder noemde hij de opgelegde sancties nog illegaal.

Sancties na terugtrekken uit nucleair akkoord

Nadat de VS zich terugtrok uit het internationale nucleaire akkoord met Iran uit 2015, kondigde de Amerikaanse president aan dat er een aantal sancties opnieuw geactiveerd zouden worden. De sancties kunnen "de gezondheid en het leven van de mensen op het grondgebied van Iran ernstig schaden", aldus het Hof woensdag.



Tegen de uitspraak van het ICC kan beroep aangetekend worden.