Internationaal Atoomenergieagentschap bevestigt dat Iran verder afwijkt van uraniumlimiet AW

30 augustus 2019

18u09

Bron: Belga 0 Iran wijkt de jongste weken verder af van zijn nucleaire overeenkomst met grootmachten, door zijn voorraden aan verrijkt uranium verder op te drijven, zo blijkt uit een nieuw rapport van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

Volgens het agentschap heeft de islamitische republiek vandaag 241,6 kilo laagverrijkt uranium: 36,6 kilo meer dan begin juli, en 38,8 kilo meer dan toegestaan volgens het nucleaire akkoord. Teheran liet de uitvoering van het nucleaire akkoord de voorbije maanden geleidelijk aan varen als reactie op de uitstap van de Verenigde Staten uit het akkoord en de herinvoering van de Amerikaanse sancties tegen de Iraanse oliesector.



Het IAEA-rapport bevestigt dat Iran uranium tot een zuiverheidsgehalte van 4,5 procent aan het verrijken is, dus boven de limiet van 3,67 procent die in het akkoord is opgenomen. Maar Iran heeft het gehalte niet verder verhoogd sinds de vorige update van het agentschap in juli. Het akkoord van 2015 heeft als doel de Iraanse uraniumproductie binnen de perken en de verrijking laag te houden, om te voorkomen dat het land kernkoppen zou produceren.



Het jongste IAEA-rapport verschijnt op een moment dat westerse landen de spanningen met Iran trachten te doen afnemen. De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag dat hij zijn Iraanse ambtgenoot Hassan Rohani zou kunnen ontmoeten.