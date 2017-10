Intern wapengeweld doodde sinds 1968 meer Amerikanen dan alle oorlogen uit Amerikaanse geschiedenis LB

Bron: nbcnews 4 Getty Images Bezoeker van een wapenbeurs in Houston, Texas. De voorbije vijftig jaar stierven meer Amerikanen door intern wapengeweld dan in alle oorlogen uit de Amerikaanse geschiedenis samen. Volgens officiële cijfers kwamen sinds 1968 meer dan 1,5 miljoen Amerikanen om het leven door wapenincidenten. Daar staat tegenover dat in alle oorlogen waarbij de VS betrokken waren 1,2 miljoen militairen omkwamen.

Na de schietpartij in Las Vegas, waarbij 58 mensen om het leven kwamen, is de schietpartij in een nachtclub in Orlando van vorig jaar de tweede dodelijkste met 49 doden, voor de moordpartij in de Sandy Hook school in 2012 waarbij 26 kinderen omkwamen. Na die schietpartij beloofde toenmalig president Barack Obama maatregelen te zullen nemen om het wapengeweld in de VS in te dijken. Zo werd een twintig jaar oud amendement geschrapt dat de Amerikaanse dienst voor volksgezondheid verhinderde de impact van wapengeweld te onderzoeken.

Toch bleef de dienst aarzelen om het meest omstreden aspect van de Amerikaanse samenleving onder de loep te nemen. Volgens activisten is de invloed van de wapenlobby op de politiek te groot en vreest de overheidsdienst dat het haar toegekende budget zal worden beknot.





