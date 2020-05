Intern overheidsdocument verwacht forse groei coronadoden in VS, prominente universiteit verdubbelt voorspelling totaal aantal doden KVE TT

04 mei 2020

21u59

Bron: Belga, Reuters 2 De Amerikaanse overheid verwacht dat het coronavirus fors meer slachtoffers gaat maken. Begin juni overlijden naar verwachting ongeveer 3.000 mensen per dag aan het virus, berichten The New York Times en de Washington Post op basis van een intern overheidsdocument van het ministerie van Gezondheid en de rampenbestrijdingsdienst Fema. Dat zou goed een verdubbeling zijn van het huidige sterftecijfer. Het Witte Huis distantieert zich van de bevindingen.

Het virus gaat volgens de voorspelling van overheidsexperts ook veel sneller om zich heen grijpen. Er komen tegen het eind van de maand naar verwachting zo'n 200.000 nieuwe coronagevallen per dag bij. Zondag meldde de gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) nog dat er zaterdag 30.000 nieuwe besmettingen geteld werden. President Trump heeft staten ondertussen opgeroepen beperkingen te versoepelen om zo de economie weer op gang te brengen.

Het Witte Huis neemt afstand van het rapport, waarin modellen worden gebruikt van CDC. "Dit is geen document van het Witte Huis en is ook niet voorgelegd aan de Coronavirus Task Force", zegt een woordvoerder. De voorspellingen in het rapport zouden ook niet representatief zijn voor voorspellingen van de officiële taskforce van de regering. De woordvoerder benadrukte verder nog dat Trumps richtlijnen voor een geleidelijke heropstart van de economie gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen waarmee de gezondheidsexperts in de regering akkoord gingen.

135.000 doden in augustus?

Het prominente onderzoeksinstituut IHME, verbonden aan de universiteit van Washington in Seattle, voorspelt in een update dan weer dat het aantal coronadoden in de VS begin augustus op ongeveer 135.000 uitkomt. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal dodelijke slachtoffers ten opzichte van eerdere prognoses uit half april. Het model gaat daarbij bovendien nog uit van ‘slechts' 890 doden op 1 juni, in plaats de 3.000 uit het geciteerde CDC-document.

Volgens het instituut weerspiegelen de nieuwe voorspellingen de toenemende mobiliteit van de Amerikaanse bevolking en de versoepeling van de anticoronamaatregelen die rond 11 mei in 31 staten worden verwacht. Toenemende contacten tussen mensen zullen de overdracht van het coronavirus bevorderen, aldus het onafhankelijke instituut dat werkzaam is op het gebied van wereldwijde gezondheidsstatistieken. Het Witte Huis maakt gebruik van zijn modellen.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus, dat eind vorig jaar opdook in China. Het aantal Amerikanen dat gestorven is aan de gevolgen van het longvirus staat nu op ongeveer 68.000.Trump voorspelde zondag zelf dat het dodental in zijn land zou kunnen oplopen tot 100.000. Vorige week maandag sprak hij nog over een maximum van 60.000 tot 70.000. "We kunnen 75, 80 tot 100.000 mensen verliezen", zei de president aan Fox News. "Dat is verschrikkelijk. We zouden hier niemand door moeten verliezen.”

