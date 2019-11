Interim-regering Bolivia stelt voor het eerst in elf jaar ambassadeur in VS aan IB

27 november 2019

01u03

Bron: ANP, Belga 0 De Boliviaanse interim-regering gaat voor het eerst in 11 jaar tijd weer een ambassadeur in de Verenigde Staten aanstellen. Dat schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land vandaag op Twitter.

Volgens het ministerie gaat de post in Washington naar Walter Oscar Serrate Cuellar, die eerder Bolivia als ambassadeur en permanente afgevaardigde vertegenwoordigde bij de Verenigde Naties. De benoeming moet nog worden goedgekeurd door het Boliviaanse Congres.

De benoeming komt er elf jaar nadat La Paz en Washington te midden een zware diplomatieke crisis elk de ambassadeur van het andere land naar huis stuurden.



Voormalig president Evo Morales, die op 10 november ontslag nam en sindsdien in Mexico in ballingschap verblijft, wees in 2008 de Amerikaanse ambassadeur Philip Goldberg uit. Morales beschuldigde de diplomaat er indertijd van het protest tegen de regering te hebben aangemoedigd.

Goldberg zou ook “verdeeldheid” hebben gezaaid door vergaderingen te beleggen met gouverneurs van de oppositie die, volgens La Paz, de separatistische plannen in het oosten van het land steunden. Washington reageerde op de uitwijzing door ook de Boliviaanse ambassadeur, Gustavo Guzman, prompt de deur te wijzen.

Grote protesten

De beslissing van Morales inspireerde diens politieke bondgenoot, de Venezolaanse president Hugo Chavez (1999-2013) om op zijn beurt de Amerikaanse ambassadeur in Venezuela, Patrick Duddy, het land uit te zetten.

In Bolivia vinden grote protesten plaats sinds president Evo Morales begin deze maand aftrad te midden van verdenkingen van verkiezingsfraude. Met name aanhangers van de socialistische oud-president zetten grootschalige protestacties op.

