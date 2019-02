Interim-president Guaido wil dit weekend terugkeren naar Venezuela “ondanks risico’s" AW

28 februari 2019

19u58

Bron: Belga 0 De zelfverklaarde Venezolaanse interim-president Juan Guaido is van plan dit weekend terug te keren naar zijn land, ondanks het risico te worden opgepakt. Dit kondigde Francisco Sucre, lid van het door de oppositie gedomineerde parlement, aan. Momenteel vertoeft Guaido in Brazilië.

In de Braziliaanse hoofdstad ontmoette Guaida eerder vandaag enkele ambassadeurs van de Europese Unie. Daarna zou Guaido ook nog de Braziliaanse president Jair Bolsonaro zien, voor een "persoonlijk bezoek", en niet voor een officieel bezoek door een ander staatshoofd. Vervolgens reist Guaido nog door naar Paraguay, een van de vijftig landen die zijn presidentschap erkennen. Tenslotte keert hij terug naar huis.



Maduro zei eerder al dat Guaido bij zijn terugkeer oppakken riskeert, omdat hij een verbod om het land te verlaten van het Grondwettelijk Hof naast zich neergelegd had. Guaido is zich van de situatie bewust maar zal er niet voor vluchten, zo citeerde de zender O Globo hem op gezag van diplomatieke kringen.

Concrete maatregelen om een einde te maken aan de machtsstrijd in Venezuela kondigden Guaido en Bolsonaro op hun persconferentie niet aan.

Humanitaire hulp

Vorige vrijdag stak Guaido de grens over naar Colombia, om toe te zien op de leveringen van humanitaire hulp aan Venezuela. Het Venezolaanse leger blokkeerde die hulp aan de grens. Hetzelfde gebeurde aan de grens met Brazilië. Aan de grenzen van Venezuela zijn daarbij al enkele doden gevallen.

Bekijk ook:

De spanningen lopen op in Venezuela, maar wat is er eigenlijk aan de hand?

Meer over Juan Guaido

Venezuela