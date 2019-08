Interim-baas voor in opspraak gekomen VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen KVE

01 augustus 2019

22u47

Bron: Belga 0 De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA kondigt aan dat Christian Saunders aangeduid werd als haar voorlopige plaatsvervangend commissaris-generaal, nadat een vernietigend intern rapport uitlekte over machtsmisbruik aan de UNRWA-top.

Het interne rapport stelde machtsmisbruik aan de kaak van een kleine groep van hooggeplaatsten van de organisatie, die 5,4 miljoen Palestijnse vluchtelingen helpt in Jordanië, Libanon, Syrië en de Palestijnse gebieden.

Vooral de Zwitserse secretaris-generaal Pierre Krähenbühl en zijn adjunct Sandra Mitchell worden geviseerd in het rapport. Mitchell wordt ervan verdacht haar man aan een goedbetaalde functie te hebben geholpen. Ze kondigde vorige week, enkele dagen voor het uitlekken van het rapport, haar vertrek aan om "persoonlijke redenen". Christian Saunders werd als haar voorlopige opvolger aangesteld, in afwachting van de aanstelling van een vervanger, aldus het UNRWA in een mededeling. Hij komt van het Departement voor Operationele Steun van de VN in New York, en startte zijn carrière bij de VN in 1989 bij het UNRWA in Gaza. "UNRWA grijpt deze gelegenheid aan om haar waardering en respect voor de diensten en toewijding van Sandra Mitchell te herhalen", klinkt het nog.

De VN hebben een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het agentschap, dat al in moeilijke papieren zat sinds de Verenigde Staten eind 2018 de geldkraan dichtdraaiden. Zwitserland, Nederland maar ook België schortten hun steun aan de VN-organisatie na het bekend raken van het rapport voorlopig op, in afwachting van meer duidelijkheid over de beschuldigingen.