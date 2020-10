Interieur hotel Waldorf Astoria in New York wordt geveild jv

04 oktober 2020

10u20

Bron: ANP 0 Het weelderige interieur van het beroemde Waldorf Astoria hotel in New York wordt vanaf dit weekend geveild. Veilinghuis Kaminski Auctions in Boston biedt tienduizenden objecten te koop aan. Het is een gevolg van een ingrijpende renovatie van het bijna negentig jaar oude hotel in Manhattan, die een miljard dollar kost.

De opbrengst van de veiling gaat volgens de eigenaars van het hotel naar een goed doel. Het hotel wil met de opbrengst de Sint Bartholomeuskerk en het gelijknamige buurtcentrum in Manhattan, naast het hotel, opknappen.

De spullen uit het ruim 190 meter hoge luxehotel zijn vaak door beroemdheden benut omdat het hotel talrijke presidenten, premiers, koninklijke hoogheden, artiesten en kunstenaars onderdak bood. Het hotel had verscheidene suites die naar de beroemde gasten of zelfs bewoners zijn genoemd. The Royal Suite was bijvoorbeeld de woning van de Britse koning Edward VIII en zijn echtgenote Wallis Simpson nadat Edward de troon in 1936 voor de Amerikaanse had opgegeven.

Er is ook een suite genoemd naar de Amerikaanse componist Cole Porter omdat hij er dertig jaar woonde. Herbert Hoover woonde er nog langer na zijn presidentschap. De Britse premier Winston Churchill verbleef vaak in zijn suite in het Waldorf en Frank Sinatra huurde negen jaar lang een suite in het hotel.

Onder de aangeboden objecten zijn niet alleen veel antieke meubelstukken, maar ook de schommelstoel van president John F. Kennedy. De veiling is niet in New York, maar in de buurt van Boston.