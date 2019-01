Intelligent, geen strafblad, geen werk, bijna niemand die hem kent. Dit weten we over de ontvoerder van Jayme (13) kv

13 januari 2019

01u14

Bron: AP, Chippewa Herald 0 De man die verdacht wordt van de ontvoering van de dertienjarige Jayme Closs en van de moord op haar beide ouders zo’n drie maanden geleden, leidde de voorbije jaren een geïsoleerd bestaan in de uitgestrekte bossen van de staat Wisconsin.

Jake Thomas Patterson (21) groeide op in Gordon, een uitgestrekt dorpje met amper 645 inwoners in het noordwesten van Wisconsin. Volgens de weinige buren die het gezin Patterson kennen, groeide hij op in een blokhut in een afgelegen wijk op zo’n 16 kilometer van Gordon.

Sinds Jayme Closs (13) donderdag wist te ontsnappen, vertelde ze aan de autoriteiten dat ze door Patterson drie maanden lang gevangen werd gehouden in dezelfde blokhut als waar de man zijn jeugd doorbracht. Gordon ligt op ongeveer een uur rijden van haar thuisstadje Barron.

Connectie met Jayme?

De politie is ervan overtuigd dat Patterson naar de woning van het gezin Closs trok met de intentie om Jayme te ontvoeren. Tot nu toe zijn ze er echter niet in geslaagd om het verband te leggen tussen de man en het gezin. Jayme’s grootvader Robert Naiberg beklemtoont dat niemand van de familie Patterson kende. Speurders hebben ook geen bewijzen gevonden van internetgesprekken tussen Jayme en Patterson.

Blokhut

Uit de gerechtsdocumenten blijkt dat Pattersons ouders in 2008 scheidden. Volgens een buurvrouw van het gezin verlieten de ouders toen hun woning, maar Jake en zijn oudere broer Erik bleven in de blokhut. Een andere buurvrouw vertelde aan de krant Minneapolis Star Tribune dat de broers vaak in de problemen kwamen, ze pleegden diefstallen en belandden in de pleegzorg.

“Aardig kind. Stil kind. Heel slim”

Patterson zwaaide in 2015 af van de middelbare school, waar hij deel uitmaakte van het quizteam dat het tegen teams van andere scholen opnam. Volgens directeur Jean Serum was Patterson een “stille, goede student die goede vrienden had en een klas die hem steunde”, maar echte herinneringen aan de jongen heeft hij naar eigen zeggen niet. Kristin Kasinskas, een van de twee vrouwen die Jayme vorige week vlak na haar ontsnapping opving, was Pattersons leerkracht wetenschappen, maar ook zij zegt zich weinig van de jongen te herinneren, behalve dat hij stil was. “Hij was een aardig kind. Een stil kind”, zegt ze. “Heel slim. Hij zei niet veel in de klas.”

Volgens een voormalige klasgenoot was Patterson “erg op zichzelf, zowel thuis als op school... Hij was aardig. En niet dom. Hij was gewoon stil, te stil, wat verklaart waarom hij geen vrienden had.”

In zijn jaarboek gaf hij aan dat hij zich wilde aanmelden bij de Amerikaanse mariniers. Het is nog onduidelijk of hij dat deed.

Werkloos

Patterson werkte in 2016 gedurende één dag in een fabriek waar kalkoenproducten vervaardigd werden. Jayme’s ouders werkten beide in dezelfde fabriek. Patterson stapte na één dag op omdat hij naar eigen zeggen ging verhuizen, vertelt fabrieksdirecteur Steve Lykken. Het is onduidelijk wat de jongeman sindsdien precies deed. Volgens Chris Fitzgerald, sheriff van Barron County, was hij werkloos op het ogenblik van zijn arrestatie.

Geen sociale media

De verdachte heeft blijkbaar geen profielen op sociale media en in het dorpje lijkt bijna niemand hem te kennen. Hij stond niet gekend bij de politie. Zijn broer kwam wel meermaals in aanvaring met het gerecht: hij werd veroordeeld voor het bezit van marihuana, aanranding en het ervandoor gaan na de betaling van borg.

De sheriff heeft niet bevestigd of Jayme aangerand werd, maar deelde vandaag mee dat de autoriteiten geloven dat Jake Patterson alleen handelde.