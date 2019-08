Installateur komt droogkast plaatsen en doodt klant (75) op gruwelijke wijze mvdb

21 augustus 2019

13u44

Bron: BocaNewsNow.com 1 Een werknemer (21) van de Amerikaanse elektroketen Best Buy heeft maandagochtend een oudere vrouw (75) zo zwaar toegetakeld dat ze ‘s anderendaags aan de verwondingen bezweek. Jorge Luis Depre Lachazo ging samen met een collega bij de vrouw in een residentiële buurt nabij de stad Boca Raton (Florida) langs om haar nieuwe wasmachine en droogkast te installeren.

De twee plaatsten de toestellen waarna de collega naar buiten ging om te telefoneren. Lachazo bleef bij Elizabeth Udell achter en legde uit hoe ze het witgoed moest gebruiken. De collega hoorde plots gegil en repte zich weer naar binnen. Hij trof Udell bloedend en zwaargewond aan op de grond.



Lachazo stoof weg met de bestelwagen. De collega belde meteen de hulpdiensten. Een politiepatrouille in de buurt zag het geseinde voertuig rijden en kon de bestuurder inrekenen. Slachtoffer Udell werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en overleed een dag later.

“Vloeibare chemische stof”

De twintiger gaf in zijn verhoor de mishandeling toe. De politie maakte ook bekend dat Lachazo Udell overgoot met een niet nader genoemde “vloeibare, chemische stof”. Het bljft vooralsnog onduidelijk of hij de vrouw in brand stak.

De man verklaarde onder invloed te zijn geweest van cocaïne en marihuana. Over een verder motief is nog niks bekend. Lachazo is aangeklaagd voor moord en zit in de cel. Het is nog niet geweten of hij de doodstraf riskeert. Florida is een van de Amerikaanse staten die de doodstraf door dodelijke injectie uitvoert.



Best Buy, een gigant in de VS met bijna 1.000 vestigingen, zegt in een persbericht uitvoerig mee te leven met de nabestaanden en vrienden van het slachtoffer. De elektroketen besteedde de plaatsing van de huishoudtoestellen in en rond Boca Raton uit aan een klein bedrijf. Dit contract is per direct opgezegd.