Instagrammodel aangevallen tijdens zwempartij met ‘veilige haaien’ Arne Adriaenssens

10 juli 2018

11u09

Bron: NBC 0 De 19-jarige Katarina Zarutskie werd in de Bahamas aangevallen door één van de ‘veilige’ verpleegsterhaaien waartussen ze zwom. Het leverde haar enkele succesvolle Instagramfoto’s op.

De 19-jarige Katarina Zarutskie uit California was na zich een jaar op haar studie te hebben gestort, toe aan een welverdiende vakantie. Zwemmen, zonnen en mooi wezen voor haar twaalfduizend Instagramvolgers. Zo hoopte ze haar dagen op de Bahamas rond te krijgen.

Samen met haar vriendje en zijn familie trok de verpleegster in wording naar Staniel Cay, een piepklein paradijseiland dat bekend staat om zijn diverse fauna en flora. Zo ook de verpleegsterhaai.

Relatief veilig

Deze grote vis (die klinkt alsof hij een collega van Zarutskie zou kunnen zijn) is de zachtaardigste haai die er is. Hoewel ze er met hun drie meter lengte en 150 kilogram angstaanjagend uitzien, zijn ze er niet op uit toevallige passanten op te peuzelen zoals hun soortgenoten dat doen. Je zou er zelfs relatief veilig bij kunnen zwemmen.

Dat had Zarutskie alvast gehoord. Ze besloot op eigen houtje tussen de dieren te gaan drijven om zo de perfecte vakantiefoto op Instagram te kunnen posten. De vader van haar vriend had de eer het tafereel vast te leggen op gevoelige plaat.

PSA: Sharks DO bite 🦈 Een foto die is geplaatst door null (@katarinazarutskie) op 10 jul 2018 om 05:11 CEST

"Op eigen risico"

Maar toen ging het mis. Eén van de haaien besloot toch op het meisje af te zwemmen en plantte zijn tanden in haar arm. “Hij had mijn pols in zijn mond en ik kon voelen hoe zijn tanden in mijn armen zonken”, zei de studente tegen NBC News. “Ik werd onderwater getrokken voor enkele seconden alvorens ik mijn pols uit de mond van de haai kon trekken. “

Haar schoonvader aanschouwde het tafereel door zijn lens. Het meisje redde echter haar eigen hachje voor de man zich naar beneden kon reppen. Eens ze zichzelf bevrijd had, zwom ze zo snel ze kon naar de oever. Haar bebloede arm hield ze boven adem om niet nog meer haaien aan te trekken.

De eigenaars van het eiland zijn niet verrast. “Deze dieren zijn erg zachtaardig, maar kunnen van tijd tot tijd toch bijten”, zeggen ze in een verklaring aan NBC. “Meestal is dit omdat ze je hand of vingers aanzien als een stuk voedsel.” Ze wijzen er verder op dat er een bordje aan de oever hangt dat de zwemmers waarschuwt voor de gevaren. “Zwemmen met haaien doe je op eigen risico”, staat er. Zarutskie had het bordje echter niet gezien.

Blijvend litteken

Na een bezoek aan de spoedgevallen ziet de wonde er een pak beter uit. Toch zal het litteken waarschijnlijk niet volledig verdwijnen. “De dokters denken dat er kleine stukjes haaientand in mijn arm zitten waardoor ik een blijvend litteken heb.”

Haar grootste angst is dat haar modellencarrière met die blijvende herinnering op haar arm geen kans op slagen meer heeft. Aan haar Instagram-profiel te oordelen, weet ze er alvast munt uit te slaan. Vol trots promoot ze er de foto’s van het ongeluk en alle media-aandacht die er op volgt.