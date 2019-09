Instagrammers zwaar bekritiseerd om steunberichten aan verwoeste Bahama’s… in bikini ADN

04 september 2019

11u34

Bron: 1 Orkaan Dorian heeft dood en vernieling gezaaid op de anders zo paradijselijke Bahama’s. Hét perfecte moment voor verschillende toeristen blijkbaar om op Instagram hun steun aan de getroffen eilandengroep te betuigen - met hun allermooiste bikinikiekjes. En dat kan er bij velen niet in. “Dit is walgelijk”, klinkt het.

In totaal kwamen nu al zeker zeven mensen op de Bahama’s om het leven na de doortocht van orkaan Dorian, die de eilandengroep met windvlagen van ongeveer 300 kilometer per uur bestookte en ook gepaard ging met zware overstromingen. Dorian was de zwaarste orkaan die de Bahama’s sinds het begin van de metingen heeft getroffen. De ravage is gigantisch, gevreesd wordt dat er nog meer dodelijke slachtoffers zullen te betreuren zijn.

Terwijl de inwoners langzaam rechtkrabbelen en de schade opmeten, zien tientallen toeristen de ramp voor het land als een opportuniteit om hun oude vakantiefoto’s van op de Bahama’s van onder het stof te halen. In verschillende kiekjes bieden Instagrammers hun “gedachten en gebeden” aan, vergezeld van bikinikiekjes op hagelwitte stranden. Met woedende commentaren tot gevolg.



De reacties onder een foto van een vrouw in rode bikini, die “bidt voor de veiligheid van dit prachtige land” maar verder vooral haar welgevormde bips in de kijker lijkt te willen zetten, liegen er niet om. “Beschamend” schrijven verschillende mensen. “Dit is walgelijk”, klinkt het verder.

Een andere vrouw deelde een vakantiekiekje van zichzelf in bikini, poserend voor kristalhelder water. “Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar al mijn vrienden in de Bahama’s. Pas goed op jezelf”, schreef ze erbij. “Mijn hart is in twee gebroken”, schrijft iemand anders – bij een foto – hoe kan het ook anders – in bikini. “Laat ons bidden voor de Bahama’s.” En dan is er nog een kiekje van een vrouw die een foto deelt met haar haren wapperend in de wind. “Ik stuur positieve vibes richting de Bahama’s”, zegt ze.

Tussen de typische ophemelende commentaren staat niet mis te verstane kritiek. “Beschamende zelfpromotie”, klinkt het onder meer. Intussen werden verschillende verguisde foto’s verwijderd.

