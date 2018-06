Instagrammers drijven de spot met "kleinste verlovingsring ooit" HA

14 juni 2018

23u28

Bron: The Mirror 0 Fier als een gieter postte Jen Phanomrat begin deze maand een foto van haar verlovingsring op Instagram. Er volgden meteen felicitaties, maar ook bikkelharde kritiek: verschillende volgers, vooral vrouwen, dreven de spot met de grootte en stijl van de ring.

Al negen jaar vormen Jen en Leo Samanamud een koppel. Begin juni ging Leo door de knie en vroeg hij zijn eega ten huwelijk. Jen zei 'jes' en postte trots een foto van het juweel dat Leo voor haar uitgekozen had. "Negen jaar later, ik heb JA gezegd tegen mijn beste vriend!" schreef ze erbij.

Het regende meteen gelukwensen, maar de bruid in spe kreeg ook veel negatieve commentaren te verwerken. Verschillende van haar volgers haalden de grootte en stijl van de verlovingsring door de mangel. "Alsof hij in de winkel naar de kleinste ring ter wereld heeft gevraagd", klinkt het onder andere. "Waar is de ring?", "Hij is microscopisch klein" en "Het moet rot zijn om na negen jaar zo'n ring te krijgen", merken nog anderen op.

9 years later, I said YES to my best friend! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@jeneatslife) op 06 jun 2018 om 14:46 CEST

In een interview met Yahoo News zegt de foodblogster: "Leo weet precies wat ik graag zie: een eenvoudige gouden ring met een kleine parel. Ik zou exact dezelfde ring hebben gekozen." De Amerikaanse zegt gechoqueerd te zijn door alle negatieve opmerkingen, maar ze laat die haar verlovingsgeluk niet verpesten. "Ik sta er vooral van versteld hoeveel vrouwen hun tijd verspillen om ons moment van geluk te verstoren."

Een datum voor het huwelijk heeft het koppel nog niet gekozen. Maar Jen kijkt nu al erg uit naar haar grote dag. "Leo is mijn beste vriend", besluit ze.