Instagram-model maakt dodelijke val van klif tijdens nemen van selfie HR

13 januari 2020

13u43

Bron: The Sydney Morning Herald, Daily Telegraph 1 Buitenland De levensdroom van een Brits Instagram-model is gisteren plots geëindigd toen de vrouw na een nachtje stappen tijdens het nemen van een selfie van een spectaculaire klif in Sydney viel. Madalyn Davis (21) stortte tientallen meters naar beneden en kwam om het leven.

Het zou de reis van haar leven worden, toen Madalyn vorig jaar uit London vertrok om rond te gaan reizen in Australië. Het model, dat 15.000 volgers heeft op Instagram, stierf volgens de politie zondagochtend omstreeks 6.30 uur aan het Diamond Bay Reserve in Sydney.

Ze was zaterdagavond in het naburige Vaucluse naar een feestje geweest. In de vroege uurtjes trokken zij en zeven vrienden naar de kliffen. Wellicht klom het gezelschap over een hek om op de rand van de klif van de zonsopgang te kijken.

Toen Madalyn een mooi plaatje wilde maken, ging het vreselijk mis en stortte ze meer dan 30 meter naar beneden. Haar lichaam werd vier uur later levenloos uit het water gehaald.

Haar moeder Rebecca Smith probeerde het 21-jarige model zondagnamiddag nog wanhopig te bereiken. “Heeft iemand Maddie gezien? Neem alsjeblieft contact met mij op wanneer je gisteren met haar op stap bent geweest”, klonk het op social media. Vanmorgen bevestigde de vrouw echter dat haar dochter overleden is. Vrienden en kennissen omschrijven de vrouw als ‘mooi van binnen en buiten’ en ‘een artiest die kleur aan deze wereld gaf’.

“Iemand zal sterven”

De klif waarvan ze naar beneden stortte is heel populair bij toeristen die spectaculaire foto’s willen maken voor op hun sociale media. “Someone will die” (iemand zal sterven), zo klonk het in een artikel in The Daily Telegraph in april van dit jaar waarin inwoners Instagrammers waarschuwen voor het gevaar.

