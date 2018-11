Inspecteur zag geen nut in onderzoeken lichaam Ivana waar ze gevonden werd: “Wat een amateuristische bende is het onderzoek geweest. Niet te geloven” Ton Voermans ADN

Bron: AD.nl, ANP 0 In januari wordt waarschijnlijk duidelijk of er een strafzaak komt over de dood van het Nederlandse model Ivana Smit (18), die van de twintigste verdieping van een toren viel in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. De Maleisische rechtbank hield vandaag een van de laatste getuigenverhoren in het vooronderzoek naar de zaak. Daaruit bleek opvallend genoeg dat onderzoeksleider Faizal Abdullah geen enkele reden zag om een patholoog het naakte lichaam op de plek waar de jonge vrouw was gevonden, te onderzoeken. Doordat het lichaam van Ivana niet direct is onderzocht, is ook niet nauwkeurig te bepalen wanneer ze precies is overleden.

“Toen we het lichaam van Ivana zagen, was ze al dood. Ik was van mening dat er geen reden was om een patholoog erbij te halen omdat ze toch naar de afdeling pathologie van het ziekenhuis zou worden gebracht voor onderzoek’’, zei politie-inspecteur en onderzoeksleider Faizal vandaag in de rechtbank. Volgens hem is het niet altijd nodig dat een schouwarts ter plaatse komt om het tijdstip van overlijden vast te stellen.

“Alsjeblieft, denk daar aan”

Openbaar aanklaagster Joy Rasan herinnerde de inspecteur eraan dat lichamen van slachtoffers in de koeling gaan, waardoor er aan de hand van de lichaamstemperatuur geen tijdstip van overlijden meer is vast te stellen.



Zij benadrukte dat de temperatuur van een overledene zo snel mogelijk opgenomen moet worden. “Het beste wat je kunt doen is zorgen dat een patholoog aanwezig is op de plaats delict. Alsjeblieft, denk daar aan’’, drukte de aanklaagster Faizal op het hart. De politie-inspecteur, die veertien jaar ervaring heeft, zei dat hij dat voortaan zou doen.



“Niet te geloven”

“Wat een amateuristische bende is het onderzoek geweest. Niet te geloven”, reageert Sébas Diekstra, de Nederlandse advocaat van de familie Smit. “Dat een onderzoeksleider op zitting uitleg moet krijgen over het temperaturen van een lichaam. Bizar.’’

Het is niet de eerste keer dat de advocaat met stomheid is geslagen. Zo liet een politieagente de kleding en spullen van Ivana aanvankelijk niet testen op dna. Ze had geen orders gekregen van inspecteur Faizal, klonk het. Andere betrokken rechercheurs en forensisch experts bleken nooit meer dan een basispolitieopleiding te hebben gehad, met andere blunders tot gevolg. “Je zou de Maleisische politieambtenaren bijna als dorpsveldwachters kwalificeren”, zei Diekstra eerder. “Maar daarmee doe je die veldwachters misschien te kort.”

Amerikaans koppel

Faizal vond de situatie overigens wel verdacht, omdat Ivana naakt werd aangetroffen. Daarom liet hij de bewoner van het appartement op de 6e verdieping waar Ivana werd gevonden, ondervragen. Ook stuurde hij zijn mensen naar de 20e verdieping waar Alex en Luna Johnson woonden. Het Amerikaanse echtpaar had gefeest met Ivana. Na een wilde nacht vol seks, drank en drugs ging Ivana met hen mee naar huis. Zij beweren dat ze sliepen en dat Ivana was verdwenen toen ze wakker werden.

Vooral over het Amerikaanse koppel heeft inspecteur Faizal nog veel uit te leggen. Waarom werd hun appartement niet verzegeld toen het stel was gearresteerd? Hoe kan het dat Luna Johnson haar schoonmaakster vanuit de politiecel opdracht kon geven om het appartement schoon te maken, voordat de forensische recherche kwam? Waarom mochten de Johnsons Maleisië ontvluchten terwijl het politieonderzoek nog liep?

“Omgekocht”

Faizal stelde voorlopig enkel dat hij order gaf dat de Johnsons op het bureau ondervraagd moesten worden. Dat kon hij zelf niet doen vanwege werkzaamheden elders. Het verhoor gaat vanmiddag verder. De Maleisische advocaat van de familie Smit, Sankara Nair, krijgt later de gelegenheid voor een kruisverhoor.

Ivana’s oom Fred Agenjo ziet het verhoor van de politieman als de climax in de zaak. De familie denkt dat Faizal is omgekocht door Alex Johnson. “Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.”, klinkt het. Agenjo is bang dat Faizal een rookgordijn op zal werpen. “Dat hij wél alle juiste orders gaf, maar dat zijn onkundige ondergeschikten er een janboel van maakten.”

De rechtbank besloot volgende week nog twee zittingsdagen over de zaak te houden, waarin de onderzoeksleider verder wordt verhoord en de slotpleidooien worden uitgesproken. Normaliter duurt het daarna vier weken voor een beslissing over strafvervolging volgt, maar door de complexiteit van deze zaak wordt dat nu waarschijnlijk langer. Vermoedelijk wordt in januari duidelijk of er een strafzaak komt.