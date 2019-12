Inlichtingentopman waarschuwt voor hergroepering IS in Irak: “Al-Qaida op steroïden” LH

23 december 2019

11u03

Bron: BBC 2 Meer dan twee jaar na de val van bolwerk Mosoel zijn er steeds meer aanwijzingen dat Islamitische Staat (IS) zich in Irak aan het reorganiseren is. Volgens een Koerdische inlichtingentopman is de nieuwe lichting militanten van de terreurgroep beter getraind en gevaarlijker dan vroeger. “Ze zijn als al-Qaida op steroïden.”

Vanaf eind 2013 wist terreurgroep IS in korte tijd een groot gebied te veroveren in Syrië en Irak. Door de oorlog in Syrië en gebrek aan stabiliteit in Irak duurde het lang voordat er een internationale coalitie kon worden gesmeed.

Pas in 2017 werd Mosoel, een van de belangrijkste bolwerken van IS, bevrijd door het Iraakse leger na een wekenlange strijd. Met de val van Baghouz werd twee jaar later IS ook aan Syrische kant uitgegomd. Maar zelfs met de dood van Aboe Bakr al-Baghdadi, die in oktober omgebracht werd bij een militaire operatie van speciale Amerikaanse eenheden, is de groepering nog niet overwonnen. Wel integendeel, waarschuwen Koerdische inlichtingendiensten.

Betere technieken en meer geld

“Ze hebben betere technieken, een betere tactiek en veel meer geld tot hun beschikking”, zegt Lahur Talabany, een ervaren inlichtingenmedewerker en hoofd van Zanyari, een van de twee inlichtingendiensten van Iraaks Koerdistan.

Aan de BBC legt hij uit hoe IS zich dit jaar gehergroepeerd heeft op de ruïnes van het kalifaat, dat sinds maart dit jaar niet meer bestaat. “We zien dat de activiteiten toenemen en we denken dat de wederopbouwfase voorbij is. Ze zijn in staat om voertuigen, wapens, voedsel en uitrusting te kopen. Op technologisch vlak zijn ze slimmer. Het is moeilijker om ze weg te vagen. Ze zijn als al-Qaida op steroïden.”

Schuilplaatsen in gebergte

“Er is een nieuwe soort IS ontstaan dat geen territorium meer wil beheersen”, aldus Talabany nog. In plaats daarvan zijn de extremisten “ondergronds gegaan” in het Hamrin-gebergte in het noorden van Irak. “Dit is de nieuwe uitvalsbasis voor Islamitische Staat op dit moment. Het is een bergketen, en het is erg moeilijk voor het Iraakse leger om het te controleren. Er zijn veel schuilplaatsen en grotten.”

Koerdische inlichtingenfunctionarissen schatten dat IS nu 10.000 man sterk is in Irak, met tussen de 4.000 en 5.000 strijders en een vergelijkbaar aantal slapende cellen en sympathisanten. Volgens inlichtingendiensten van de Peshmerga, de Koerdische strijdkrachten in Irak, is IS in Irak recentelijk nog versterkt door 100 strijdkrachten die de grens met Syrië overstaken.

Talabany voegt er nog aan toe dat de internationale gemeenschap zich zorgen moet maken. “Hoe meer beweegruimte ze hier krijgen, hoe meer ze zullen nadenken over operaties buiten Irak en Syrië.”