Inlichtingendiensten VS: “Coronavirus niet door mens gemaakt of genetisch gewijzigd, mogelijk wel resultaat van ongeluk in Chinees lab” KVDS

30 april 2020

18u19

Bron: Reuters 0 Het overkoepelende agentschap van Amerikaanse inlichtingendiensten heeft voor het eerst officieel gezegd dat zijn diensten geen geloof hechten aan de samenzweringstheorie dat het nieuwe coronavirus door de mens gemaakt of genetisch gemodificeerd werd in China. Het zegt wel dat er een onderzoek loopt naar hoe het virus is ontstaan en daarbij wordt ook bekeken of het niet het gevolg was van een ongeluk in een lab in Wuhan.

Volgens de inlichtingendiensten is de wetenschap het er over eens dat de samenzweringstheorie kant noch wal raakt. “We zullen wel ons grondige onderzoek verderzetten dat moet bepalen of het virus uitbrak door contact met besmette dieren of dat de uitbraak het gevolg was van een ongeluk in een laboratorium in Wuhan”, klinkt het in de mededeling van het Office of the Director of National Intelligence (ODNI).

Samenzweringstheorieën

De samenzweringstheorieën worden de jongste weken verwoed verspreid door activisten die het op China gemunt hebben en supporters van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens hen werd het coronavirus ontwikkeld in een laboratorium voor biologische wapens van de Chinese overheid en ontsnapte het daaruit.





Volgens de inlichtingendiensten brak het virus echter op een natuurlijke manier uit op een markt in Wuhan óf ontsnapte het uit één van twee laboratoria van de overheid waar onderzoek gedaan wordt naar mogelijke biologische bedreigingen.

Al meer dan 3,21 miljoen mensen hebben wereldwijd positief getest voor Covid-19. Meer dan 227.000 zijn al overleden.

