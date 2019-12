Inlichtingencommissie keurt rapport over afzetting Trump goed IB

04 december 2019

01u12

Bron: ANP 0 De inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft deze nacht het rapport van de Democraten over vermeend machtsmisbruik door president Trump goedgekeurd. Het rapport werd met 13 stemmen voor en negen stemmen tegen goedgekeurd. De Democraten stemden voor en de Republikeinen tegen. Dat meldt CNN.

Volgens de Democraten in de commissie heeft Trump zijn macht als president misbruikt om Oekraïne onder druk te zetten om daar voordeel van te hebben bij de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

Het rapport wordt nu doorgestuurd naar de juridische commissie van het Huis. Als die commissie besluit over te gaan tot een afzettingsprocedure in de Senaat, dan vormt dit rapport de basis voor de aanklachten. De juridische commissie houdt morgen de eerste verhoren: vier juridische experts van universiteiten in de Verenigde Staten worden gehoord over wat er in de grondwet staat over het starten van een afzettingsprocedure. Ook wil de inlichtingencommissie nog meer getuigen horen voordat de juridische commissie het onderzoek overneemt, staat in het rapport.

Als het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, het rapport uiteindelijk ook goedkeurt, wordt het naar de Senaat doorgestuurd voor de echte impeachment-procedure. De president zal er dan door de honderd senatoren berecht worden over de beschuldigingen in het rapport. In de Senaat hebben de Republikeinen wel de meerderheid, bovendien kan de president slechts afgezet worden met een tweederdemeerderheid.

“Eenzijdig onzinproces”

Trump heeft altijd alle aantijgingen ontkend. Ook vandaag liet het Witte Huis weten dat er “geen enkel bewijs” is van schuld. Het rapport “doet niets anders dan hun (de Democraten) frustraties weerspiegelen” en “het leest als de dwalingen van een blogger in de kelder die ernaar streeft iets te bewijzen dat er duidelijk niet is”, klonk het. Ook noemde het Witte Huis het onderzoek een "eenzijdig onzinproces”. “Er is geen bewijs gevonden tegen Trump", aldus een woordvoerder van het Witte Huis.