Injectienaalden, nietmachine en scalpel: Turkse krant toont inhoud valiezen moordenaars Kashoggi AW

13 november 2018

13u53

Bron: Belga 0 Tien telefoons, vijf walkietalkies, twee injectienaalden, twee defibrillatoren, een stoorzender, drie grote nietmachines en een scalpel. Die objecten zaten in de koffers van het 15-koppige commando dat de Saudische journalist Kashoggi vermoordde. Dat blijkt uit de foto's die de regimegezinde Turkse krant Sabah vandaag publiceerde.

De onthulling komt een dag nadat de New York Times de inhoud beschreef van een telefoongesprek tussen de moordenaar die aan een gesprekspartner vraagt om aan zijn baas te zeggen dat de operatie is uitgevoerd.



Scans op de luchthaven

De Saudische journalist Jamal Khashoggi, die in ballingschap in de VS woonde sinds 2017, werd op 2 oktober gedood in het consulaat van zijn geboorteland in Turkije waar hij administratieve documenten ging afhalen. Volgens het Turkse gerecht is de man eerst gewurgd en dan verminkt. De operatie werd uitgevoerd door 15 personen die uit Saudi-Arabië kwamen en meteen na de moord ook terugvlogen naar land van herkomst met twee privévluchten en één lijnvlucht. De foto's die de krant Sabah publiceert, komen overeen met de scans van de valiezen op de privévluchten.

Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten is de opdrachtgever van de moord de Saudische kroonprins Mohammed bin-Salman.



Meer over economie, business en financiën