Injectie voor pauperwijken: Macron komt met reddingsplan van 48 miljard euro Frank Renout

22 mei 2018

16u17

Bron: AD 2 President Macron maakt vandaag zijn plannen bekend om de problemen in de Franse banlieues aan te pakken. "Het is hier compleet verpauperd en alle regeringen hebben het op hun beloop gelaten."

"Zie je die flats hier staan, rondom", vraagt oud-burgemeester Stéphane Gatignon. Hij wijst naar lange rijen grijze flats. Het is een complete wijk, waar overal vuilnis op straat ligt en de verf armoedig van de muren bladdert.

"Dit is allemaal gebouwd door Kodak, dat hier een grote fabriek had. Duizenden mensen werkten er. Maar toen de fabriek in 1995 sloot, veranderde alles. Mensen raakten werkloos, de flats werden niet meer onderhouden en veel van de bewoners, ex-werknemers, waren van oorsprong buitenlanders. De overheid bekommerde zich niet om hen en ze raakten niet ingeburgerd."

